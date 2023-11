SNIMATELJI SU U RATU NOSILI I PUŠKU I KAMERU DA BI ZABELEŽILI VAŽNE DOGAĐAJE: Snimljeno 2.300 filmova i serija različitog žanra

Majka i otac ispraćaju sina jedinca u rat. Vojnik kroz prozor vagona grli dete, privio ga čvrsto... Ljubi ga, nešto mu priča, a oči pune suza!

- Srce moje, sine moj - dovikuje druga majka dok voz lagano kreće na Kosovo i Metohiju.

Uz pisak lokomotive udaljava se od stanice, ostavljajući roditeljska lica ukvašena suzama.

Veoma su potresne te scene iz filma "Voz", koji je nastao noć uoči NATO agresije u martu 1999. godine. U tim vagonima, kojim su od Beograda do Prištine putovali vojnici da brane otadžbinu, bio je i snimatelj "Zastava filma" Mirko Lukanović.

Beležio je emotivne trenutke, a te ljudske sudbine uz klepet šina u celinu je uokvirio reditelj Goran Kostić i ostvarenje je potom ovenčano mnogim vrednim nagradama.

To je samo jedan od 2.300 filmova i serija različitih žanrova, kratkometražnih, dugometražnih, dokumentarnih, igranih, koje je proizveo Vojnofilmski centar "Zastava film" Uprave za odnose s javnošću Ministarstva odbrane.

- Naši snimatelji i reditelji su često tokom ratnih dešavanja bili u prilici da u jednoj ruci drže pušku, a u drugoj kameru. Oni su s našim vojnicima išli po rovovima, često su rizikovali i sopstvenu bezbednost i život da bi snimili neke važne scene i događaje. Tako je nastao i film "Voz" - priča nam direktor "Zastava filma" pukovnik Goran Ikonić, koji je inače i producent i direktor "Zastava filma":

- Tako su, recimo, snimili kako se pod ruševinama otkriva čovek i spasava u Prizrenu nakon bombardovanja, pa snimci iz Niša, kada smo bili bombardovani kasetnim bombama... U tim trenucima se vidi narod kako beži, vidimo ranjene, poginule. To je jedan težak period, ali i taj period predstavlja deo našeg stvaralaštva.

Vojnofilmski centar "Zastava film" je obeležio 75 godina. Dočekao nas je pukovnik Ikonić. U vitrinama nagrade i priznanja, ima ih više od 200. Jedna od najznačajnijih su tri Zlatna sunca, koje su dobili na festivalu vojničkog filma u Francuskoj, a tu su i Zlatni i Srebrni vitez s festivala u Moskvi. Izložene su i stare kamere, jedna čak za podvodno snimanje.

Sala za projekcije urađena je šezdesetih godina i veruje se da je i doživotni predsednik SFRJ Josip Broz Tito tu gledao filmove. Sala je autentična, krase je stare bioskopske drvene stolice presvučene kožom, još u ono vreme.

Ustanova u arhivu čuva više od 30.000 rolni filmske trake. Unutra je hladno, ali prva koju smo uočili je rolna druge epizode kultne serije "Vojnici". U kartoteci se čuvaju biografije filmova od 1949. godine, od prvog do poslednjeg.

- "Zastava film" je formiran 14. novembra 1948, a pre dve godine smo ustanovili i slavu Sveti Vrači. Te godine formirana je ustanova, što je u stvari nastavak prekinutog kontinuiteta vojne kinematografije započete još 1916. pri obaveštajnoj upravi glavnog štaba srpske vojske - objašnjava pukovnik i pokazuje priznanje "Kapetan Miša Anastasijević" i Sretenjski orden trećeg stepena, koji su 2019. godine dobili od predsednika Aleksandra Vučića.

Edukativni filmovi

Serijal od 60 minijatura

Povodom 75-godišnjice postojanja Vojnofilmskog centra "Zastava film", Ministarstvo odbrane pripremilo je serijal od 60 kratkih dokumentarno-edukativnih filmova na temu Prvog svetskog rata.

Čuvaju 30.000 rolni filmske trake foto: Nenad Kostić

- To su kratki edukativni filmovi trajanja od četiri do pet minuta, koji su prvenstveno namenjeni mlađim generacijama da bi se upoznali s našom bogatom istorijom. Time se bavila grupa istoričara, reditelj projekta je Slađana Zarić, mislim da su to jako dobro uradili, da su izvukli suštinu o najznačajnijim istorijskim događajima i ličnostima toga vremena. Naravno, to je dosta teže nego kada se radi nešto u većoj minutaži. Sledeće godine ćemo se na isti način baviti i temama vezanim za NATO agresiju na Jugoslaviju 1999. godine. Plan je da na taj način obuhvatimo i Drugi svetski rat i jedan period balkanskih ratova - navodi pukovnik Ikonić.