VREME ZA SVETOG NIKOLU PRAVO IZNENAĐENJE! Meteorolog Ristić dao dugoročnu prognozu: Evo kakvo nas vreme čeka do kraja godine

Meteorolog Ivan Ristić najavio je pravo vremensko iznenađenje tokom naredne nedelje. Nakon kišovitog kraja nedelje i hladnog vikenda, čeka nas porast temperature, koja će biti bliža prolećnom vremenu, nego zimskom. Ipak, navodi i da snega u planinskim krajevima neće izostati.

- U narednim danima stiže nam zahlađenje. Već od 15. decembra, može se očekivati i sneg na jugu, ali u Beogradu ne. Za vikend očekuje se zahlađenje sa temperaturama od 2 do 5 stepeni - kaže Ivan Ristić.

Za Svetog Nikolu prolećne temperature

Najavljuje da nas sledeće nedelje čeka novo iznenađenje.

- Opet ide otopljenje, opet stiže proleće od ponedeljka. U utorak modeli već daju da će temperature biti opet preko 10 stepeni, za Svetog Nikolu vremenska prognoza opet ide do 12, 13, 14 stepeni. Ovaj topliji period trajaće do 25, 26. decembra, dakle skoro do Nove godine. Temperature će biti povremeno između 5 i 10, povremeno između 10 i 15 stepeni. Više će biti toplije decembarske temperature, bliže prolećnim temperaturama, nego zimskim - kaže meteorolog Ristić.

Kako je istakao, od četvrtka se očekuje i solidna količina snega na Kopaoniku, a nada se i hladnijem talasu od 25. decembra.

Magla u kotlinama

Anticiklon koji se stvara donosi maglu, postoje uslovi i za slabiji vetar, ali ledene kiše neće biti.

- Pojava magle je moguća, ledene kiše nema. Ide i suvlji period. Do petka subote i nedelje bićemo i bez kiše. Čudno je neko vreme. Ovaj azorski anticiklon koji se stvara je više prolećni - kaže Ivan Ristić.

Zemljotresi u Srbiji

Imali smo četiri zemljotresa, a na kraju je bio najjači oko Petrovca na Mlavi. Kako kaže meteorolog, tlo se sada smirilo.

- Danas je već treći dan posle tog nekog zadnjeg zemljotresa, nadamo se ako prođemo danas još kako treba, da je to sad smiren region. Za decembar su karakteristični najjači zemljotresi u Hrvatskoj i Bosni, to sad ćemo videti, znači, nadamo se da će ove godine to izostati. Mi imamo sada četiri puta više zemljotresa nego što smo imali kad smo rođeni. Dakle, osim te promene klime, prema tim ovim analizama, imamo četiri puta više zemljotresa jačih od četiri Rihtera - kaže meteorolog Ivan Ristić za "Pink".

Cela planeta je topla

Navodi da će tokom sledeće nedelje cela planeta biti topla. Ekstremne temperature beležiće i Amerika, a jedino je Sibir i Grenland ostao hladan sa temperaturama minus 50°C, minus 60°C.

