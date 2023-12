OD OVOG DATUMA MOGUĆE POGORŠANJE VREMENA I ZAHLAĐENJE Meteorolog Čubrilo: Sutra nad fenskim delovima Srbije do 18 stepeni

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu vremensku prognozu i najavio nestabilno vreme narednih dana.

"Danas pretežno sunačno i relativno toplo, posle podne i uveče postepeno povećanje oblačnosti. Vetar će prvo biti slab,dok će posle podne i uveče južni i jugozapadni vetar biti u pojačanju. Maksimum od +7 do +14 stepeni Celzijusa. U sredu nad severnim predelima već ujutro kiša, koja lokalno može biti i obilnija, dok će orografskih padavina u obliku kiše biti i nad Dinaridima.

Kako će preko dana jačati južno strujanje sve do oko 16 sati smer premeštanja oblaka biće od juga ka severu tako da će se padavinska zona iz severnih delova regiona izmestiti nad Austtriju i Mađarsku. Sredinom dana nad fenskim delovima BiH i Srbije uz južni vetar maksimum lokalno i oko +18 stepeni Celzijusa, dok će na severu biti oko +10 stepeni Celzijusa", najavio je Čubrilo.

Kako je objasnio "posle podne i u toku noći ka četvrtku hladan front će usloviti spuštanje padavinske zone na jugoistok tako da bi ona do četvrtka sredinom dana trebala preći i preko jugoistoka regiona. Uz manje zahlađenje sneg se očekuje uglavnom preko 900 mnv. Južni vetar će oslabiti i okrenuti na umeren do pojačan, severozapadni, dok će duž Jadrana jugo smenuti bura.

Za vikend mraz

"U noći ka petku i u petak pre podne nad južnim i jugoistočnim predelima regiona pretežno oblačno, a uz dalje zahlađenje snežna granica će spustiti oko 300 mnv tako da bi snega na kratko na jugoistoku i istoku Srbije u petak moglo biti i u nizijama ali bez formiranja snežnog pokrivača. Nad ostalim predelima u petak hladnije uz moguću pojavu vrlo slabih padavina. Dnenvi maksimum od +2 do +7 stepeni Celzijusa. U subotu i nedelju uglavnom suvo, jutra hladna uz mraz od -7 do 0 stepeni Celzijusa. Tokom dana maksimumi do +1 na istoku do oko +8 na zapadu regiona", najavio je meteorolog.

Sledi novo pogoršanje vremena

"Početkom sledeće nedelje serija snažnih ciklona će se preko zapadne Evrope premeštati dalje na istok donoseći olujni zapadni vetar i kišu, dok će nad nama do oko srede dominirati polje anticiklona uslovljavajući suvo, stabilno i tiho vreme te će biti povoljnih uslova za maglu i niske oblake. U predelima gde bude sunčano maksimumi od +3 do +8,a u oblastima sa maglom oko 0 stepeni Celzijusa.

ECMWF oko 20. decembra daje mogućnost prolaznog pogoršanja uz padavine i zahlađenne ali vrtlo je upitno hoće li se ono i realizovati, obzirom na snažan signal za jak uticaj Atlantika oko tog datuma. Sa ovakvim proračunima modela verovatnoća nekog pravog zimskog Božića po gregorijanskom kalendaru je značajno opala i sada je vrlo verovatno da snega oko tog datuma barem u nizijama neće biti.

U ovom momentu barem do oko 21. decembra nema signala za bilo kakvo konkretnije zahlađenje", zaključio je Čubrilo.

Bonus video:

