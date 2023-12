"ĆERKA ME IZBACILA, A POLICIJA ME SKLONILA DA ME NE UBIJU" Ekipa Kurir TV u obilasku beogradskih ulica naišla na STRAŠNE SUDBINE

Dobra vest stiže i za sva ona lica koja su sticajem raznih životnih okolnosti, ostala bez krova nad glavom, i završili na ulici.

U Beogradu je juče otvoren Dnevni privremeni prihvatni centar za beskućnike, a u saradnji Crvenog krsta Beograda i gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Ekipa jutarnjeg programa posetila je novootvoreni centar, a obilazeći beogradske ulice naišli su upravo i na buduće korisnike koji su prihvatili da podele svoju tešku životnu ispovest sa nama.

foto: Kurir tv

Evo, kako je nekima od njih ulica postala jedini dom:

Sakupljanje sekundarnih sirovina I prosjačenje neretko se vezuje za beskućnike kojima je to najčešće i jedini način da prežive. Bez krova nad glavom oni život provode na ulici gde ih u najvećem broju slučajeva dovodi neslaganje sa porodicom.

A svi oni sa sobom nose i teško životno breme.

Medju njima je i Olga koju je reporter Saša Dobrijević zatekao na Zelenom Vencu.

- Isterali me iz stana sa Karaburme. Skupile se sve i prišla moja ćerka i kaže: “Napolje" , bila je i policija i policija me sklonila da me ne bi ubili - ispričala je Olga.

Nikola Prica, sekretar „Crvenog krsta“ Beograd predočio je gledaocima ključni problem:

- To je zaista kompleksan socio-psihološki problem i ono što je ključno u svemu tome je da mi imamo psihoterapeute, imamo socijalne radnike, ali nikoga ne možete da naterate da on krene u neku psihoterapiju ili da krene da razgovara. Znači to je sve na dobrovoljnoj bazi i veoma mali broj njih želi da krene da razgovara o svom problemu i potrebni su dani meseci i godine da biste vi stekli poverenje te osobe da može da vam kaže svoje probleme - rekao je.

U novootvoreni dnevni boravak, već dolaze korisnici kako bi mogli da se ugreju, okupaju i dobiju topli obrok. Inače, Crveni krst“ je od 2017 godine u saradnji sa gradskim Sekreterijatom za socijalnu zaštitu, krenuo u otvaranje dnevnih centara gde beskućnici mogu da zadovolje osnovne socijalne potrebe. Od prošle godine je otvoreno i privremeno prenoćište. U tom centru broj korisnika se kreće od 35 do 37 na dnevnom nivou.

- Mi se trudimo da svakome pomognemo i zato u ovim dnevnim centrima koji su otvoreni za beskucnike ne radimo tu selekciju pa da nekoga ko je socijalno ugrožen, a znamo da ima kuću, zato što su oni svi nasi korisnici. MI se u opštinama u toku cele godine susrećemo sa tim istim ljudima, i njima izađemo u susret i damo hranu, damo garderobu, tako da ne pravimo tu razliku - istakao je sekretar "Crvenog krsta" Beograd.

foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Globalno, 1,6 milijardi ljudi živi u neadekvatnim uslovima. Najmanje 895.000 ljudi u Evropi je bez krova nad glavom. U Srbiji sudeći po registrovanim korisnicma noćnih i dnevnih boravaka, taj broj stagnira.

Kurir.rs&Saša Dobrijević

