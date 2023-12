ZA 10 GODINA VIŠE OD 100 DECE POVREĐENO PIROTEHNIČKIM SREDSTVIMA: MUP očekuje izmenu zakona i veće kazne

Naizgled bezazlena igra petardama i barutom. Posledice, povređena ruka - lekari, previjanje, izostanak iz škole.

"Obično se povreda dogodi tako što petarda detetu eksplodira u ruci ili se dogodi da dete proba da baci petardu pa ona ne eksplodira, onda on uzme tu petardu i onda dođe do eksplozie pri tome mogu da nastanu različite vrste povreda mogu da budu neke manje opekotine, mogu da budu manje rane, ali u nekim situacijama dolazi i do vrlo teških povreda šake gde deca ostaju bez delova prstiju", rekao je dr Đorđe Kravljanac, plastični hirurg u Institutu za majku i dete.

U 90 odsto nezgoda povređeni su dečaci. Uprkos redovnim policijskim i inspekcijskim kontrolama, svake godine, u decembru, ista priča o nelegalnoj prodaji petardi, vatrometa i ostalih eksplozivnih predmeta.

foto: MUP

"Ono što mogu da kažem da iz godine u godinu je primetan povećan broj pirotehničkih sredstava ali to se vidi i ogleda u našim postupanjima prilikom sve većih zaplena kako na prostorima gde nije dozvoljena prodaja, na otvroenim prostorima, kao što su buvlje pijace trgovi i ostala nedozvoljena mesta, a u zadnje dve godine se krenulo i sa intenzivnim kontrolama objekata, u kojima se legalno prodaje pirotehnika, gde i tu nailazimo na određene nezakonitosti pa i tu pirotehniku oduzimamo", naveo je Vladimir Baković iz Sektora za vanredne situacije MUP-a.

Kako navode iz MUP-a, do povreda dolazi zbog nepravilnog rukovanja pirotehničkim i eksplozivnim sredstvima i nepoštovanja uputstava koja su na deklaraciji proizvođača.

"MUP je izradio nacrt novog zakona o eksplozivnim materijama, da je on u proceduri propisanoj za usvajanje i da se nadamo da će ne samo državne institucije nego i građanski sektor i svi pojedinci, koji su zainteresovani da dođemo do sveobuhvatnog kvalitetnog rešenja, na opštu dobrobit i naše zajednice, a pogotovu najmlađih, učestvovati u tome, i da ćemo u vrlo kratkom periodu, odnosno tokom sledeće godine, nadamo se, imati zakon koji će biti savremen i na neki kvalitetniji način regulisati ovu oblast", dodao je Baković.

Samo mesto i način korišćenja pirotehnike regulisano je Zakonom o javnom redu i miru, građani mogu prijaviti one koji bacaju petarde ili druge eksplozivne predmete.

Iz udruženjâ za zaštitu životinja, mole roditelje i decu, da se uzdrže od bacanja petardi, pogotovu u blizini životinja.

"Od te buke od pirotehničkih sredstva više od 5.000 pasa ugine zato što im u trenutku stane srce ili su toliko uplašeni i uznemireni da im posle određenog vremena dolazi do ubrzanog srčanog rada i ritma i nažalost oni ne prežive novogodišnje praznike", rekla je Ana Stamenković, novinarka RTS-a.

Za narušavanje javnog reda i mira i ugrožavanje sigurnosti građana paljenjem eksplozivnih naprava propisana je kazna od 50.000 do 100.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova. Ukoliko su tri osobe ili njih više učestvovale u tome, preti im i kazna zatvora od 30 do 60 dana.

Kurir.rs/RTS