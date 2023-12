"ZA PRETNJU LEKARIMA I DO 5 GODINA ZATVORA?" Advokati o potencijalnoj izmeni Krivičnog zakonika: U roku od 2 sata će biti UHAPŠENI

Samo dva dana nakon napada na čuvenog neurologa, doktora Branka Kajtazija i dvojicu njegovih maloletnih sinova, napadnut je još jedan lekar u Beogradu!

Doktor koji je pretučen na radnom mestu u bolnici na Zvezdari zadobio je teške telesne povrede glave. Prvo osnovno javno tužilaštvo podnelo je krivičnu prijavu protiv 27-mogodišnjeg napadača.

O ovoj temi su govorili gosti jutarnjeg programa Kurir televizije, advokati Radiša Roskić i Marko Anđelković Slijepčević.

Podsetimo, sindikat u zdravstvu godinama traži izmenu Krivičnog zakonika na način da se uvede novo krivično delo - napad na zaposlenog u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite.

Advokati su se najpre dotakli promene zakona i objasnili da li bi pooštravanjem kazni došlo do smanjenja broja krivičnih dela.

- U potpunosti podržavam tu inicijativu. Mislim da je to neophodno. Mislim da je neophodno da zaštitimo te visokorizične profesije. A šta vam je važnije od lekara? Šta vam je važnije od hitne pomoći? Mi advokati smo se dugo borili da dobijemo taj posebni status izjednačen sa napadom na službeno lice. Mi sada imamo oštre i ozbiljne kazne za napade na advokata. Skoro je isto kao da ste napali policajca. Smatram da lekari to treba da dobiju. To su drastične zatvorske kazne. Govorimo o zatvorskim kaznama u zavisnosti od težine i stepena posledice, dakle, 3, 5 ili 8 godina zatvora možete dobiti za napad na takvo lice koje je pod posebnom zaštitom - rekao je Slijepčević i dodao:

- Ne mora da bude težak put da lekari to dobiju. To čak nije ni pravno-tehnički teška intervencija u smislu izmene i dopune krivičnog zakonika. Potrebno je samo da se ta inicijativa od strane Vlade Srbije uzme ozbiljno u razmatranje i da se pokrene kada se novi saziv Skupštine kao zakonodavnog tela konstituiše. Da se uđe u izmene i dopune krivičnog zakonika, što se često dešava jer je to takav esencijalni zakon koji uređuje ljudsko ponašanje, tako da on često biva predmet izmena i dopuna. Dakle, borite se za svoja prava na normalan civilizacijski način preko institucija, a ne tako što ćete napadati naročito bitne profesije kao što su hitna pomoć, gde uvek treba više ljudi, lekari gde uvek treba više ljudi, zatim imate vatrogasne službe, policijske službe, pravosuđe. Kad kažem pravosuđe, mislim na sud i na tužilaštvo. Stalno je potrebno poboljšavati uslove njihovog rada i povećavati broj ljudi, jer povećavanjem broja ljudi vi dobijate kvalitet u obavljanju svakodnevnih zadataka i poslova.

Roskić se složio sa kolegom i tvrdi da se ove stvari nisu dogodile prvi put, te i da ova inicijativa nije nova.

- Nije ovo nova inicijativa i to imamo u vidu. Ove stvari se nisu dogodile prvi put. Znamo iz dalje prošlosti da ko god radi sa ljudima, taj je izložen. Dakle, stepen rizika je za te ljude povišen - rekao je Roskić i dodao:

- Pre svega u pitanju su javni poslenici. To su lekari koji čak imaju i normu koliko će pacijenata dnevno imati, to je veliki broj ljudi. U situaciji u kojoj je sistem vrednosti kod nas, do te mere, degradiran. Zahvaljujući ratovima, zahvaljujući procesima negativne identifikacije, zahvaljujući lošem položaju prosvete, školstva i tako dalje. Znate, ja imam dovoljno godina da smem da kažem da je u mojoj mladosti bio interesantan mladić koji je uz dva jezika učio u školi, učio i treći negde na nekom institutu. Bio je atraktivan mladić koji uz sve što radi, bavi se sportom, svira gitaru. Koji je poznat po svojim manirima prema svojim drugaricama i tako dalje. Sve se to promenilo. Danas smo evo svedoci ovih nemilih scena u kojima ne postoji nikakav autoritet. Radi se u principu i u suštini o gubitku autoriteta onih institucija koje bi morale pozitivno uticati na to obnavljanje moralnih vrednosti.

Slijepčević se potom dotakao i našeg materijalnog propisa.

- Ugrožavanje sigurnosti, to vam je pretnja, laički rečeno. U Ustavu 3, ako je učinite prema predsedniku države, narodnom poslaniku, predsedniku Vlade, članovima Vlade, sudiji ustavnog suda, bilo kom sudiji, bilo kom javnom tužiocu, advokatu, policijskom službeniku ili licu koje obavlja poslove od javnog značaja u oblasti informisanja i u vezi sa poslovima koje obavlja, do pet godina zatvora, samo za pretnju. Verbalnu pretnju, da vas neko pozove telefonom ili da vam se obrati direktno i da vam kaže ja ću tebi to, to i to, pet godina zatvora. Apsolutno je i u praksi tako, imali smo mi kolege. Pretili su nekim mojim kolegama u roku od dva sata su bili uhapšeni. Vidite da imamo novinare. U nekom širem smislu, ovde možemo da podvedemo i zdravstvenog radnika - rekao je Slijepčević.

