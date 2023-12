"MOJE DETE (11) STALNO TRAŽI DA MU NEŠTO KUPUJEM I OPET NIKAD ZADOVOLJNO, ZAŠTO" Nema majke koja nije pročitala odgovor psihologa

Psiholog i psihoterapeut Smiljana Grujić deo je tima Fondacije Novak Đoković i jednom prilikom odgovarala je na pitanja roditelja koja su pristizala na adresu fondacije.

Jedna mama je tada postavila zanimljivo pitanje, a Smiljana Grujić dala je vrlo jednostavan, a jasan odgovor. I pitanje i odgovor prenosimo u celosti.

Pitanje

- Moje dete uzrasta 11 godina stalno traži da mu se nešto kupi i to zadovoljstvo mu potraje maksimalno tri dana i onda iznova traži nešto novo. Probali smo sve metode, ali on stalno insistira na nečemu i dok se ne kupi nema mira u kući. Imate li neki savet? - Mama Gordana

Odgovor

Što se tiče kupovine ima jedna zamka – što više kupujete, dete sve više traži. Znate Vi to i bez mene, ali nije loše podsetiti se. Vreme je da toj situaciji pristupite drugačije. Mislim da iza toga može da stoji nešto što detetu psihološki treba, a način da to što mu treba zadovolji, verbalizuje kroz traženje poklona. Možda se iza toga krije potreba za pažnjom ili potreba za prihvatanjem, ljubavlju, bliskošću… To naravno ne znači da Vi kao roditelj te potrebe njemu ne zadovoljavate, već da dete, možda, ima takav doživljaj.

Zato, kada se to desi, pokušajte da uđete u njegove “cipelice” i da mu kažete nešto poput ovoga: ”Želiš to…. jer ti treba da znaš da mislim na tebe?”

Dobro je posle ovakve rečenice proveriti sa detetom šta ono misli u vezi ovoga što ste izgovorili. Ovo Vam dajem samo kao primer da razumete da je u toj situaciji dobro da čujete šta može se krije iza ponašanja koje opisujete. Samo kada budete mogli da istinski razumete šta stoji iza ovakvog zahteva, pa onda u sledećem koraku zajedno sa detetom razmotrite šta bi moglo biti od pomoći, ovo ponašanje vremenom će prestati.

Lakše je ponekad nešto kupiti, nego razumeti da detetu nešto psihološki treba, a da način kojim to traži nije konstruktivan. Možda mu treba više zajedničkog druženja, šetnji, zajedničkih aktivnosti, vremena samo za vas…. Ali to nespretno traži.

Kurir.rs/Zelena učionica/Prenela: SĐP

Bonus video:

02:18 PREVIŠE POVLAĐUJEMO DECI: Evo šta kažu poznati stručnjaci o slučaju pretučenog doktora i njegove dece