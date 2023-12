LUDILO U NOVOM SADU I KRAGUJEVCU ZA DOČEK! Pogledajte šta je pripremljeno za novogodišnju noć u ova 2 grada (VIDEO)

Nadomak smo prazničnog vikenda i dočeka Nove 2024. godine. Već smo navikli da se u skoro svakom gradu u Srbiji stara godina isprati na trgovima, na glavnim gradskim šetalištima ili promenadama, a kako će se ispratiti u Kragujevcu i Novom Sadu otkrite u nastavku.

Iz srpske Atine u jutarnji program Kurir televizije uključila se naša novinarka Ana Drakić koja je u intervjuu sa Feđom Putnik, iz evropska prestonice kulture, prenela šta je u Novom Sadu pripremljeno za novogodišnju noć.

- Novosađani će sedmu godinu za redom u Novu godinu ući uz doček. I nešto što svakako izdvaja doček od drugih proslava Nove godine je svakako to što je to jedinstvena proslava dve Nove godine, 31. decembra i 13. januara. Ali je i činjenica da pored izvođačke umetnosti, doček neguje i vizuelnu umetnost, pa nas tako i ove godine očekuje treće izdanje Tesla svetlosne galerije. Na kojoj su zapravo vredno radili mnogobrojni vizuelni umetnici, ali i institucije kao što su Akademija umetnosti i Fakultet tehničkih nauka. Sami radovi u okviru Tesla svetlosne galerije biće prikazani duž podgrađa Petrovaradinske tvrđave, zatim duž stepenica koje vode do samog vrha Petrovaradinske tvrđave i na kraju na satu koje je svakako jedno od najpoznatijih obeležja Novog Sada. I ovo će biti po prvi put da je Petrovaradinski sat umetnički obrađen na ovaj način, tako da sve prisutne građane 31. decembra očekuju mnogobrojni specijalni svetlosni efekti.

01:49 Doček Nove godine u Novom Sadu!

Naša novinarka Ivana Đorđević uključila se sa gradskog trga u Kragujevcu gde je prenela kako će se tamo provesti novogodišnja noć.

- Centralni gradski trg u Kragujevcu već danima je u jednoj specifičnoj novogodišnjoj zimskoj čaroliji. 31. decembra, Kragujevčani mogu da očekuju zaista lep provod ovde, već od podneva, u 12 sati počinje dnevna žurka "vesela osamdesete". Od 22 časa oficijalno i zvanično doček, nastupiće najpre grupa "Darkshine", u 23 časa nastupa YU-grupa, u ponoć tradicionalno veliki vatromet i verujemo da će zaista provod biti fantastičan - rekla je Đorđević.

02:42 Doček Nove godine u Kragujevcu!

