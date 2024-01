OVO SU 5 ZANIMANJA KOJA ĆE BITI NAJTRAŽENIJA OVE GODINE! Za jedan posao u Nemačkoj plata do 4.400 evra, a ne treba fakultet!

Svet oko nas se užurbano menja posredstvom digitalnih tehnologija i to nas sve stavlja u poziciju u kojoj moramo biti fleksibilni i potencijalno se prilagođavati novim trendovima. Ko bi pre dve ili tri godine mogao da pretpostavi da će veštačka inteligencija postati svakodnevica ili da će rad od kuće postati opšteprihvaćena stvar? Tržište rada se menja brže nego ikada, pa tako ni ne treba da čudi što su neka zanimanja koja su do pre nekoliko godina bila veoma tražena danas postala skoro pa nepoželjna, saopštio je Infostud.

- Teško je sa sigurnošću pretpostaviti šta donosi godina pred nama, i u svetu ali i kod nas, no na osnovu nekih trendova je moguće zaključiti koja će zanimanja biti tražena u narednom periodu. U mnogome to će biti poslovi vezani za kompjutere, obnovljive izvore energije, veštačku inteligenciju, bezbednost na internetu i slične poslove. Upravo zato ti u ovom tekstu donosimo pregled zanimanja koja će biti tražena i u 2024. godini. Ukoliko još uvek razmišljaš koji fakultet da upišeš ili želiš da promeniš zanimanje, onda si na pravom mestu - navodi se u saopštenju i dodaje:

Softver developer

Ovo profesija se već godinama nalazi u vrhu lista najtraženijih i najplaćenijih zanimanja. Istina, ranije su do posla u ovoj profesiji mogli da dođu i oni koji nisu imali ozbiljnija znanja iz oblasti programiranja, no kako danas neke zadatke bez problema može da reši i veštačka inteligencija, prostor za početnike se dosta smanjio.

Uvek će biti prostora za one koji su vešti sa programskim jezicima, kao što su Java, Python ili C++, i iza sebe već imaju dovoljno iskustva. Danas su, na primer, veoma traženi i programeri koji su vešti u otklanjanju grešaka, što opet dolazi sa iskustvom. Prosečna neto plata softver developera u Srbiji iznosi oko 1.379 evra, dok su juniori plaćeni oko 844 evra, a seniori i više od 2.000 evra.

Imajući u vidu da se potražnja za različite programske jezike u ovom polju može menjati, ne bi bilo loše da se posavetuješ sa prijateljima koji već rade kao programeri o tome u kom pravcu bi trebalo da usmeriš svoje obrazovanje.

Analiza podataka

Analitičare podataka najčešće opisuju kao ljude bez kojih nije moguće zamisliti moderno poslovanje. Oni igraju ključnu ulogu u procesu donošenja odluka. Njihova sposobnost razumevanja podataka omogućuje kompanijama da prilagode svoje strategije, optimizuju operacije i bolje se prilagode dinamičnim tržišnim uslovima.

Kroz precizne analize, ovi stručnjaci otkrivaju trendove, prepoznaju potrebe kupaca i pomažu u oblikovanju inovacija koje vode ka uspešnom poslovanju. Njihove plate su u rangu onih koje imaju programeri, a ono što je važno istaći jeste i činjenica da posla za njih ima i u firmama koje nisu primarno vezane za IT sektor.

Kreator digitalnog sadržaja

Kompanije koje nema na internetu kao i da ne postoji. Ukoliko si osoba koja ima „žicu“ za društvene mreže i ume da oseti puls publike – ovo je prava karijera za tebe. Iako su mnogi mislili da će veštačka inteligencija smanjiti potrebu za kreatorima digitalnih sadržaja, većina direktora marketinga u velikim svetskim firmama kaže da će uvećati budžete namenjene kreatorima. Čak je i naše tržište toliko veliko da oni koji imaju šta da ponude vrlo lako dođu do klijenata.

Medicina

Karijera u medicini je uvek dobar izbor, ukoliko te tako nešto zanima. Nemačka se, na primer, već duži niz godina suočava sa manjkom radne snage u bolnicama, pa su tako i uslovi koje treba ispuniti radi zapošljavanja veoma jednostavni.

Već nakon srednje škole i polaganja stručnog ispita, možeš da pronađeš posao kao medicinska sestra ili brat a plate se kreću u intervalima od 1.600 pa do čak 4.400 evra. Treba obratiti pažnju i na konkurse koje redovne raspisuje Ministarstvo zdravlja Srbije, jer u bolnicama i domovima zdravlja širom zemlje uvek ima slobodnih radnih mesta.

Ugostiteljstvo

Grana u kojoj će uvek biti posla. Kuvari, konobari, menadžeri – sve su to zanimanja koja često možeš da vidiš na oglasima. Plate u ovoj grani rastu iz godine u godinu, najviše zbog činjenice da radnici dosta odlaze u inostranstvo tokom turističke sezone. No, one kompanije koje žele da zadrže dobre radnike uvek će ponuditi dobre uslove i plate koje će biti i iznad proseka.

Minimalna plata konobara u Beogradu iznosi oko 65.000 dinara, što nije mnogo. No, ukoliko uspete da dođete do posla u nekom od prestižnijih restorana ili hotela, vaša zarada može biti i duplo veća. U nešto boljoj poziciji su kuvari, koji su veoma traženi, naročito tokom letnje sezone. Ukoliko živiš u nekom od turističkih centara, ovo je idealna karijera za tebe. Ako ne budeš zadovoljan, tu je uvek letnja sezona!

Softver developeri i analitičari podataka ostaju ključni u tehnološkom napretku i donošenju odluka u modernom biznisu, dok kreatori digitalnog sadržaja igraju vitalnu ulogu u marketingu. Medicinske profesije i ugostiteljstvo takođe nude stabilne karijere, prateći globalne i lokalne trendove. Bez obzira na izbor, prilagodljivost i sticanje relevantnih veština ostaju ključni faktori za uspeh u promenljivom svetu rada u kome živimo danas.

