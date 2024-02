"Ono što sam video u ovoj nemačkoj kompaniji je savršenstvo od tehnologije, rade čipove za sve po svetu, a prozvode i za Ilona Maska", rekao je predsednik Srbije na svečanoj ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije Milbauer u Staroj Pazovi.

I ova investicija će podstaći značaj primene najmodernjih i inovativnih tehnologija u Srbiji .

Spomenuta je proizvodnja čipova, jer, od mobilnih telefona i automobila, preko kućnih aparata, do naprednih računara, sistema naoružanja i nuklearnih elektrana i savremene medicine – za sve to neophodni su čipovi.

01:45 MISLILI SU DA ĆEMO MI BITI VELESILA U IZGRADNJI ČIPOVA Koruga o primeni čipova u medicini: Mnogo su bliži biološkim materijalima

Gost "Pulsa Srbije" na Kurir televizjii ovim povodom jeste profesor Đuro Koruga.

- To je sve neka, ajde da kažemo, vrsta životne ironije. Nekada smo mi bili, kad je bila elektronska, na primer, industrija u Nišu, smatrali su čak da ćemo biti neka velesila u proizvodnji čipova itd. Međutim, eto, desilo se to što se desilo i mi smo sada, što se tiče proizvodnje, na začelju. Ali, što se tiče dizajna čipova, pa vi je onda negde pošaljete, ili u Kinu, ili u Japan, ili u Ameriku, ili Tajvan, onda one se mogu napraviti. Tu imamo inovativnih ljudi koji to znaju da rade. Naravno, tehnologije se menjaju - započeo je Koruga, pa nastavio:

- U ono vreme, kad je počela moguća primena u biomedicini, to što je to radio, na primer, "Cover Meets" na "Caltech" Univerzitetu u Los Angelesu, za veštačku retinu, onda je to bilo u okviru veoma gustih, velikih, pakovanja tehnologija. Danas se već ide na tzv. nanočipove, vrlo male, ali sofisticirane, koji su mnogo bliži onim biološkim materijalima, pa i funkcijama koje traži naš organizam.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:34 JUGOSLAVIJA PRVA POKRENULA GRADNJU TEHNOLOGIJA U ORGANIZAM! Ilon Mask ugradio čip u ljudski mozak: Ovo je stanje testiranog čoveka