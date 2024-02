SA 15 GODINA SU POČELI DA SE DROGIRAJU: Slučajni susret u crkvi Tijani i Borislavu promenio život! Sada imaju dvoje dece

Tijana i Borislav Railić nisu ni mogli da sanjaju da će danas biti uspešni ljudi sa porodicom. Njih dvoje su, još kao tinejdžeri upali u kandže narkotika koji su im umalo uništili živote ali onda im se sudbina nasmešila i sve se okrenulo za 180 stepeni.

Tijana i Borislav, danas supružnici, govorili su o svojim strahovima, borbi da se izleče, ali i o tome kada su se prvi put suočili sa drogom i kako su sada uspeli da sve to ostave iza sebe.

"Ja sam imala dobar odnos sa roditeljima, ali sam isto tako i dete razvedenih roditelja, pa to nekad može da bude razlog zašto dete traži neku pripadnost napolju, na ulici", započela je Tijana.

foto: Printscreen/TV Prva

Kako kaže, utehu od nekih drugih životnih situacija tražila je u drogi, a njena poruka je da nikako ne treba probati ništa od onoga što se nudi.

"Kada osoba proba drogu, mozak može da donese zaključak da je to rešenje i može da mu se svidi. Onda će vas upućivati da svaki put kad želite da promenite svoju svest, posegnete za nekom supstancom", priča ona.

"Ženska narkomanija je teža. Bude tu svačega. Moram da kažem da tu bude i prostitucije, ja ne pričam za sebe, ali je važno da kažem šta se radi u ženskoj narkomaniji. Droga ne bira stalež, žene mnogo dublje ulaze u to. Ja sam prvo krenula sa marihuanom, tabletama pa posle i sa heroinom", kaže Tijana.

foto: Printscreen/TV Prva

Uz pomoć roditelja, Tijana je već sa 18 godina otišla na svoje prvo lečenje.

Borislav je u dodir sa heroinom došao sa 15 godina, a prisetio se i da mu je otac jednom prilikom spasio život kada se predozirao kod kuće, pa su tako i saznali da se drogira.

"Ja sam heroin probao već sa 15 godina, problem je što mi nismo znali posledice, a i ako smo ih videli na nekome, nismo ih prihvatili. Bili smo deca, hteli smo da eksperimentišemo i onda smo brzo došli do heroina. Mi nismo znali posledice, nismo znali šta može da se desi", istakao je Borislav gostujući na Prva TV.

"Mi nismo izlazili po diskotekama, nego smo išli po kvartovima. To je preraslo kasnije u sve ono što donosi ulica. Kada koristiš te supstance, baviš se i krađom da bi imao novca za drogu. Ti više nemaš više kontrolu nad sobom, ne biraš sredstvo da dođeš do cilja. Niko to nije primetio, skrivali smo to vešto, dok nije postalo vidljivo", priča Borislav.

Prvi je primetio njegov otac.

"Razotkrilo se tako što sam se predozirao, otac me je zatekao. On mi je tada i spasio život".

foto: Printscreen/TV Prva

Tijanu i Borislava sudbina spojila u crkvi

Kada shvatite da ste zarobljeni, ne možete više da odete nazad jer vas stalno tera da uzimate iznova i iznova, priča Borislav koji je otkrio i da je oslobođenje doživeo kada je počeo da čita Bibliju, a bio je i na posebnom programu u crkvi. Tijana i Borislav su se u crkvi i upoznali, a sada imaju dvoje dece.

"Dok sam u crkvi pričala svoju priču, on me je video i nekako je znao da sam ja ta osoba za njega, nakon deset meseci smo se venčali, već 14 godina smo zajedno", ispričala je Tijana.

Njihova ćerka već zna za njihovu priču, dok je sin još uvek mali pa mu nisu ispričali, ali smatraju da je jako bitno da deca budu upoznata sa detaljima prošlosti.

Tijana i Borislav pomažu mnogima, trenutno je u njihovoj kući sedam žena koje su na posebnom programu. Njihova kuća je postala centar koji pomaže svima onima koji se bore sa paklom droge, a zasad je šest žena uspelo da se izleči.

Kurir.rs/Blic/TV Prva

Preneo: R.J.

Bonus video:

05:50 MISLE NEĆE MENI DA SE DESI, A ONDA IH STREFI ŠLOG Dr Raičević: Ne mogu se konzumirati droga i energetska pića BEZ POSLEDICA