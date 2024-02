MAJKA SE ZARAZILA MORBILAMA VAN SRBIJE PA PRENELA BOLEST SINU, OBOJE NISU VAKCINISANI! Oboleli su zarazni i pre pojave osipa

Oboleli od morbila su zarazni četiri do pet dana pre pojave osipa, a jedna obolela osoba može da zarazi 15 nevakcinisanih, kaže za Kurir epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović upozoravajući da nam preti epidemija malih boginja zbog i dalje nedovoljnog obuhvata vakcinacijom.

Ova strahovanja potpirila su dva potvrđena slučaja obolevanja od morbila u Beogradu - dečaku (15) koji nije vakcinisan MMR-om i hospitalizovan je zbog upale pluća i njegovoj majci, koja je prva imala slične simptome te se sumnja da je dete dobilo boginje od nje.

Epidemiolog dr Slavica Maris iz Gradskog zavoda za javno zdravlje potvrdila je da su i kod majke potvrđene male boginje tako da je ona drugi slučaj koji imamo.

Slab imunitet

- Majka obolelog dečaka je pre njega imala simptome, upalu pluća i kod nje su dokazane morbile. Najteža klinička slika javlja se kod dece i starijih od 30 godina. Najugroženija su deca koja su pothranjena, koja imaju slab imunitet - rekla je dr Maris na TV Pink i naglasila da je najčešća komplikacija upala pluća, te da se zbog nje može završiti i smrtnim ishodom, a da inkubacija traje od sedam do 18 dana.

foto: Shutterstock

Dr Ivana Begović Lazarević iz GZZJZ Beograd pojasnila je da majka zaraženog dečaka nije bila hospitalizovana i da je imala akutnu formu bolesti koju je preležala kod kuće.

- Dijagnostika je vršena na osnovu uzorka krvi budući da je prošlo vreme za uzimanje brisa iz ždrela. Zarazila se van Srbije i prenela bolest svom sinu nakon povratka. Nije vakcinisana, ali i da u kartonu piše da je kao mala već preležala male boginje. Imajući u vidu da je dijagnoza tada postavljana na osnovu kliničke slike, a ne laboratorijskih analiza i da postoji mogućnost da drugi virusi izazivaju slične simptome, kao što su temperatura i osip, ta dijagnoza nije apsolutno pouzdana. Takođe, s obzirom na to da su morbili bolest koja se obično preležava samo jednom u životu, sumnja se da je majka zaista preležala ovu bolest ukoliko je sada imala potvrđeni slučaj - objasnila je dr Begović na TV K1.

foto: Printscreen/Youtube/K1

Lako se prenose

Epidemiolog prof. dr Zoran Radovanović kaže za Kurir da su morbile jedna od najzaraznijih virusnih infekcija.

- Prenose se se vrlo lako direktnim kontaktom sa obolelom osobom ili putem vazduha respiratornim kapljicama koje dolaze od obolele osobe kašljanjem ili kijanjem. Vremenske prilike ne utiču na to. U sredini gde ljudi nisu vakcinisani jedna obolela osoba može da zarazi 15 drugih. Međutim, ukoliko su deca imunizovana teže je doći do osetljivog domaćina. Kako je kod nas obuhvat vakcinacijom ispod željenog nivoa godinama unazad to znači da u populaciji ima osetljivih osoba i ovakva situacija predstavlja realnu opasnost da dođe do razbuktavanja epidemije među nevakcinisanima.

foto: Kurir Televizija

Dr Ivana Begović Lazarević Sestra obolelog dečaka vakcinisana Dr Ivana Begović Lazarević rekla je na televiziji K1 da je sestra zaraženog dečaka vakcinisana i da je trenutno u dobrom zdravstvenom stanju: - U slučaju ovog dečaka majka je sledila savete lekara o odlaganju vakcinacije, međutim, Gradski zavod nema pisani dokument koji potvrđuje ovu preporuku. Dečak je trenutno u dobrom zdravstvenom stanju, i nadamo se da će sve dalje proteći bez problema.

On napominje i da su osobe koje su trenutno zaražene verovatno bile u kontaktu sa nekim ljudima.

- To se još uvek ne zna, i kada su se vratili koga su posećivali. Jedina sigurna prevencija je vakcinacija i jedino sa 95 odsto ili preko toga imunizovanih ne moramo strahovati od epidemije.