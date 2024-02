"AGENCIJA JE BILA DUŽNA DA PRIJAVI PUTNIKE U REGISTAR" Procedura nakon bankrota "Barcino tours": Putnici će se namiriti, ali...

Afere sa turističkim agencijama u Srbiji se nastavljaju. Jedna od najpoznatijih turističkih agencija - „Barcino tours“ - je bankrotirala 3. januara, nakon tri meseca blokade zbog duga od milion i 100 hiljada evra.

Putnicima koji nisu mogli da odu na već uplaćeno putovanje Barcino je ostao dužan ukupno 150.000 evra.

Ovim povodom, gosti jutarnjeg programa Kurir televizije su Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta i Nemanja Todorović, advokat.

Seničić je pojasnio kada će novac biti vraćen putnicima, kao i to da li ima neko rešenje za ovakve situacije?

- Bolje rešenje nemamo, ovo je rešenje koje važi i u Evropi, samo ipak moramo da znamo da tamo postoje vrlo jasne procedure. Ovde uvek imamo problema dok smo mi kao udruženje radili tu garanciju putovanja i kada su propadale agencije koje se nalaze na našoj garanciji putovanja, mi smo insistirali tada, dakle imali smo uticaj na osiguravače, mogli smo da utičemo da se taj proces završi najkasnije u roku 45 dana što je i bilo tako. Zakon o osiguranju tu predviđa određene stvari, čuli smo nešto od toga, dakle moraju da budu prijavljeni svi putnici koji su oštećeni. Sa druge strane, postoji centralni registar svih putnika, dakle agencija je bila dužna da te putnike unese u određeni registar - započeo je Seničić, pa nastavio:

- To se obično kada dođe do ovakve situacije ispostavlja da svi putnici nisu u tom registru, ali bez obzira na osnovu validne dokumentacije i uvida u poslovne knjige, odnosno u softvere najčešće turističkih agencija. Ukoliko putnik se nalazi u tom softveru, postoji bilo koji dokument koji potvrđuje da je on uplatio aranžman. To je zakon o osiguranju potpuno jasan, dakle ukoliko postoji polisa osiguranja u trenutku kada ste uplatili aranžman i da je ona validna, bez obzira što osiguravači sad traže i ugovore i ne znam, opšte uslove putovanja i tako dalje, dovoljan je bilo koji papir ili dokument koji potvrđuje da ste vi novac predali turističkoj agenciji i ispunjavaju se uslovi za povraćaj novca.

Potom je Todorović pričao o ishodu ovkavih slučaja u pravnom smislu.

- Pa, u principu, sve ovo jeste zaista tako, znači, vezano za odštetu koju putnici, mislim, uglavnom sada govorimo o putnicima i sa putnicima nije toliko strašno. Znači, ako postoji polisa koja je obavezna u nekom određenom iznosu, da je od profesionalnog odgovornosti i tako dalje, i svega ostalog što može da isplati rad jedne turističke agencije, putnici će se namiriti. Pošto je informacija da je polisa na 250.000 evra, mi to ne znamo, kao u javnosti se ima takva informacija. I da su potraživanja putnika koji su oštećeni oko 150.000 i to će biti u potpunosti namireno. Šta radi svaka osiguravajuća kuća na svetu? Gleda da isplati što manje, što je normalno. I da uzme što više novca od ljudi koji su osigurani, a da plati što manje. I to je ono na čemu se zasniva biznis svake osiguravajuće kuće - rekao je Todorović, pa nastavio:

- Međutim, postoje neke druge stvari, a to su koje sad moramo da znamo. To je ta blokada koja je preko miliona evra i tako dalje. Znači, ta turistička agencija je ostala dužna, ne samo svojim putnicima. Svi imamo putnike koji su ostali oštećeni pa će se namiriti iz osiguranja. Međutim, njihovi partneri su oštećeni, očigledno, za više od miliona evra. I to je onaj sad moment, a ko će to da plati?

Kurir.rs

