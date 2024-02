ČOVEK U AGONIJI ZBOG BAHATIH KLINACA: Kamenuju mi kuću 4 godine, ne mogu više ovu torturu da podnesem! Evo šta kaže policija!

Jedan čovek iz unutrašnjosti Srbije na mukama je već četiri godine, jer su mu kuću demolirali kamenicama klinci koji se svako veče okupljaju u školskom dvorištu, koje se nalazi odmah do njegove kuće!

On je, kako kaže, na ivici snage i ne zna kome da se obrati.

- Imam problem koji se vuče četiri godine. Kuća nam se nalazi pored osnovne škole. Uveče se u školskom dvorištu skupljaju svakojaki ljudi, deca. Moj problem je što mi četiri godine kamenuju kuću, gađaju kamenjem, polupali su mi prozore i kapiju iskriviili od šutiranja - požalio se on anonimno na društvenim mrežama u grupi "Pravna pitanja".

Kaže i da je zvao policiju.

- Oni dođu naprave zapisnik i odu, tako evo pune četiri godine. Malo se smire, pa nastave, pa policija, pa zapisnik. Bio sam i kod načelnika policije, koji me je pitao da li znam ko to radi. Rekao sam im da ne znam, ne vidi im se faca, ali verovatno su to ljudi iz sela, tj. deca do 20 godina. Dobio sam odgovor da ako ne znam ja ko me gađa, kako to mogu oni da ne znaju. Rekao mi je da idem kući i ako se opet nešto desi da se zaključam i zovem policiju - napisao je on.

Kaže, napad se ponovio.

- Ponovo su mi šutirali kapiju i polomili jedan deo, dok sam izašao, pobegli su. Zvao sam policiju koja već zna moju adresu i čim su čuli o kome se radi, rekli su da nemaju vozilo, da uđem i da se zaključam. Nisu ni došli. Na ivici sam snage više. Ne mogu više ovu torturu da podnesem, a kome god da se obratim, upute me na policiju, a policija kaže da ne zna i tako u krug, a kuću su mi maltene demolirali kamenicama. Šta više da radim i kome da se obratim, ovo je više psihički neizdrživo - očajan je on.

Mnogi korisnici su ga savetovali da postavi nadzorne kamere.

