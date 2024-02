ČEKAONICE U DOMOVIMA ZDRAVLJA PUNE: Mališane napali virusi, varičele, veliki kašalj i šarlah, a sad u vrtiće stigla nova ZARAZA

Pored malih boginja, velikog kašlja, vaški, varičela, gripa i virusa koji se ukrštaju, mališani u Srbiji su u opasnosti i od drugih zaraza, tačnije, od glista i šarlaha, koji su zajedno s virusima desetkovali neke vrtićke grupe u predškolskim ustanovama širom zemlje!

Lekari kažu da epidemije nema, ali pojedinačni slučajevi šarlaha i glista se svakako javljaju. Čekaonice u domovima zdravlja su pune, na pregled se negde čeka i po više sati, a neki roditelji iz straha od bolesti povlače svoje mezimce iz vrtića.

Bolest prljavih ruku

Da su se gliste i šarlah pojavili u vrtićima, za Kurir je potvrdio i pedijatar dr Saša Milićević, obe bolesti mogu se preneti prljavim rukama, ali i preko igračaka.

- Roditeljima deluje šokantno kad dete ima gliste, kažu: "Nešto mu se vrti u stolici!" To je tzv. dečja glista, mala bela i lako se prepozna, a obično pre toga dete svrbi guza. Međutim, gliste kod dece mogu proći i bez ikakvih simptoma. Eventualno dete može slabije da jede i da bude neraspoloženo. Nekada ta deca mogu biti bleda, a može se javiti i koprivnjača, u retkim slučajevima i kašalj, jer nekad glista može da prođe i kroz pluća - objašnjava dr Milićević.

foto: Shutterstock

Gliste se javljaju zbog neadekvatne higijene ruku i grickanja noktiju.

- Lečenje traje od tri do sedam dana, a nakon toga bi trebalo ponoviti analize, kao i terapiju. Pored toga, trebalo bi da se pregledaju svi članovi porodice. Dijagnostika se radi analizom na parazite u stolici, ali i takozvanim perianalnim brisom, kada se lepljiva traka zalepi oko analnog otvora, pa se povuče i skine, to se analizira pod mikroskopom - navodi on.

dr Sasa Milicevic foto: Printscreen/TV Pink

Dr Milićević navodi da šarlah može odlikovati i osip koji podseća na male boginje, koje su se ponovo vratile u Srbiju nakon 10 meseci.

- Šarlah je zapravo bakterijska infekcija izazvana streptokokom i karakteriše se zapaljenjem ždrela i promenama na koži. Javlja se sitan zrnast osip na telu i licu, koji je grub, uz to, dete može biti malaksalo, može odbijati hranu, žaliti se na bol u grlu, a može se javiti i neprijatan miris iz grla. Ta ospa podseća na male boginje. Imao sam roditelje koji su došli u panici, rekli dete smo vakcinisali, a ono je dobilo boginje, a to je u stvari bio šarlah - kaže sagovornik.

Činjenice / Simptomi glista - pojava malih belih parazita u stolici - može se javiti i bol u stomaku - gađenje prema hrani - nagon za povraćanjem - nekad se javlja svrab u predelu guze - može se javiti svrab u predelu pupka - retko se može javiti koprivnjača ili osip po telu

Šarlah se najčešće prenosi kapljičnim putem, a lečenje traje od sedam do 10 dana:

- Važno je izvaditi bris i uraditi krvnu sliku, nakon toga lekar će prepisati adekvatnu terapiju.

foto: Shutterstock

Treći slučaj morbila Nevakcinisani osmogodišnjak dobio male boginje Još jedan slučaj malih boginja potvrđen je kod osmogodišnjeg deteta iz Beograda koje nije primilo nijednu vakcinu. Kako Kurir nezvanično saznaje, dete nije vakcinisano jer su njegovi roditelji tako odlučili. To je treći potvrđen slučaj morbila u ovoj godini. Prošle nedelje morbile su potvrđene kod dečaka (15) i njegove majke. Direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti Goran Stevanović rekao je za RTS da je prisutan veliki broj infekcija koje smo mogli da sprečimo vakcinacijom. - Potrebno je da se vratimo na onaj nivo zdravstvene kulture da je vakcinacija obavezna i da postoje razlozi zašto je obavezna. Dečak koji ima male boginje, a koji je smešten na Infektivnoj klinici dosta je dobro i priprema se da bude otpušten iz bolnice. To je bila mala početna upala pluća. Prošao je sasvim dobro, bez nekih ozbiljnijih i većih komplikacija, pored toga što nije bio vakcinisan. Ono što je za mene zabrinjavajuće kao kliničara jeste to što nam se povećava broj pacijenata s bolestima koje mogu da se preveniraju vakcinacijom, što govori o relativno nezadovoljavajućem odzivu na vakcinaciju i to je nešto što predstavlja opasnost - rekao je Stevanović.

Predškolci najugroženiji

Načelnik jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, epidemiolog Slavica Maris objašnjava za Kurir da su gnojna angina i šarlah prisutni tokom cele godine, u manjoj ili većoj meri:

- Streptokokne bolesti se javljaju sporadično ili u epidemijama u vrtićima, školama i ustanovama gde postoji kolektivni smeštaj. Najčešće obolevaju deca predškolskog i školskog uzrasta. Od početka godine, u januaru je od šarlaha obolelo 24 dece i 1.960 od streptokoknog faringitisa i tonzilitisa. U februaru je od šarlaha obolelo 26 dece, a od streptokoknog faringitisa i tonzilitisa 699 dece.

Slavica Maris foto: Printscreen/K1

Dečja glista je parazit iz grupe crva (helminta), oni izazivaju bolest koju nazivamo enterobijaza.

- Enterobijaza se najčešće registruje u predškolskim ustanovama, školama i ustanovama za kolektivni smeštaj dece i odraslih. U periodu 2018-2023. godine u Beogradu su prijavljene 43 epidemije enterobijaze, u kojima je ukupno obolelo 388 osoba. Najveći broj prijavljenih epidemija registrovan je u 2023. godini: 20 epidemija (175 obolelih), a sve epidemije su registrovane u predškolskim ustanovama - navela je dr Maris.

Činjenice / Simptomi šarlaha - bol u grlu - povišena temperatura - osip po grudima, na stomaku, leđima i rukama - zajapurenost obraza - bledilo oko usta, u nekim slučajevima i maslinasta prebojenost jezika

Bonus video:

08:00 Saša Milićević pulmolog i pedijatar za Kurir OTKRIO KLJUČNU KARAKTERISTIKU OVE ZARAZE