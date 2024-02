AKO JE KOVID BIO NEPOZNAT, BOGINJE NISU Ministarka Grujičić za Kurir: Preležala sam i morbile i varičele, zauške sam izbegla

Aktuelna ministarka zdravlja dr Danica Grujičić apelovala je na roditelje da vakcinišu decu, kao i da ne surfuju sami po internetu, već da postupaju po savetima pedijatara!

Epidemija velikog kašlja prijavljena je na teritoriji Beograda, a nakon velikog kašlja u zemlji su registrovani i prvi slučajevi malih boginja nakon deset meseci. Oboleo je dečak (15) i njegova majka, a juče je registrovan i treći slučaj. Oboleo je osmogodišnji mališan koji nije primio nijednu vakcinu!

Ministarka zdravlja Danica Grujičić objašnjava za Kurir da epidemiološka situacija nije dramatična, ali je apelovala na roditelje da vakcinišu decu.

- Znate kako, epidemiološka situacija nije nikako dramatična. Ministarstvo zdravlja i "Batut", mi smo analizirali i naša Republička stručna komisija za infektivne bolesti, analizirala brojeve, brojevi su praktično svuda u padu, možda nešto malo više ima gripa, ali sve ostale infekcije su u padu. Morbile su se desile, nisu bili vakcinisani i moja prosto molba roditeljima da deca prime vakcinu onako kako im savetuju pedijatri. Znači, obratite se svojim pedijatrima, nemojte sami surfovati po internetu, nemojte slušati druge - naglasila je Grujičićeva.

Navela je da je cela situacija oko kovida poljuljala poverenje koje su ljudi ranije imali, ali da je tako bilo u celom svetu.

- Moram da priznam da je cela ova situacija oko kovida i sve to što se dešavalo i sa zatvaranjem i svim ostalim poljuljala to poverenje koje su ljudi ranije imali, ali tako je bilo u celom svetu. Pojavila se jedna nova bolest i možda je trebalo da budemo malo oprezniji, možda nismo trebali da izlazimo sa nekakvim izjavama, a posle se ispostavilo da su neki ljudi kojima se nije verovalo bili u pravu i tako dalje. Međutim, ove druge bolesti nisu nepoznate. Ako je kovid nepoznat bio, ove nisu. S druge strane, mnogo su manje mutacije kod ovih bolesti i vakcina daleko bolje i više štiti nego kod ovih virusa koji imaju brze mutacije. I onda ono što smo primali u početku, posle dve godine na one noje koji su se pojavili, ali morbili, pertusis, odnosno veliki kašalj, sve te bolesti za koje smo vakcinisani, ja vakcinisana, sve je to standardno i ne vidim razlog zašto roditelji neće da vakcinišu decu - rekla je aktuelna ministarka zdravlja za Kurir.

Prisetila se da je i sama kao dete preležala i morbile i varičele, kao i da bi joj bilo mnogo lakše da nije.

- Sve sam to preležala, a nije bilo potrebe. Jedino što sam uspela da izbegnem, to su bile neke zauške. Mada, ne zaboravite da zauške kod određenog broja dečaka ostavljaju sterilitet. Prema tome, kao što i HPV vakcine, molim vas, ako je to zaista garancija, a iskustvo drugih zemalja je pokazalo da je garancija, da žene neće dobiti karcinom grlića materice, pa dajte da prime i dečaci i devojčice, ako znamo gde je uzročnik, šta je izaziva rak, pa evo tu znamo šta je izaziva rak. Primite vakcine! - zaključila je ona.

