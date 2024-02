RODITELJI SE UPLAŠILI POSLE SMRTNIH SLUČAJEVA OD ZARAZNIH BOLESTI, POČELI DA VAKCINACIŠU DECU! Više ne veruju lažima antivaksera

Pored toga što se poštuju preporuke Ministarstva zdravlja da proveravaju vakcinalne kartoteke u domovima zdravlja zbog pojave zaraznih bolesti nakon smanjenog obuhvata vakcinacijom, pedijatri kažu za Kurir da su se neki roditelji uplašili preteće epidemije morbila, velikog kašlja i drugih zaraza te su sami inicijativno počeli da dovode decu na vakcinaciju.

U Srbiji je registrovano četiri slučaja morbila do 13. februara i to kod tri obolele osobe u Beogradu i jedne u Novom Sadu koja je vakcinisana jednom dozom vakcine. Nakon pojave malih boginja Ministarstvo zdravlja je dalo preporuku da se sprovede hitna i vanredna revizija vakcinalne kartoteke u domovima zdravlja gde je potrebno evidentirati nevakcinisanu i nepotpuno vakcinisanu decu kao i sprovesti njihovu vakcinaciju u skladu sa kalendarom imunizacije. Iz ministarstva su apelovali na roditelje da u dogovoru sa izabranim lekarom deteta zakažu termine za dolazak na vakcinalni punkt u domu zdravlja.

I Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je da su na snazi "pooštrene mere epidemiološkog nadzora nad malim boginjama na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Planom aktivnosti za odstranjivanje ove bolesti u zemlji (prijava sumnje, laboratorijska dijagnostika, izolacija i lečenje obolelih, zdravstveni nadzor, epidemiološki nadzor, vakcinacija nevakcinisanih i nepotpuno vakcinisanih lica, vakcinacija osetljivih lica iz kontakta unutar 72 sata itd.)".

Pedijatar dr Dejan Jonev iz Doma zdravlja Čukarica kaže za Kurir da on lično nema veliki broj dece koja nisu vakcinisana kao i da su to deca sa kontraindikacijama.

- U domu zdravlja se poštuju sve preporuke, postupamo u skladu sa zakonom, ne izdajemo nikakve potvrde nevakcinisanoj deci za vrtić. Pojedini roditelji koji do sada nisu želeli da vakcinišu decu ili su odlagali sada kada su čuli da može doći do epidemije dolaze sami kod lekara i traže da vakcinišu dete. Nama i dalje prave problem dezinformacije koje kruže internetom o vakcinama i zbog njih i dalje imamo nizak procenat imunizovanih - kaže dr Jonev i dodaje:

- Roditeljima se trudimo da sa naučne strane objasnimo da vakcina MMR nema nikakve veze sa autizmom kako neki od njih misle i ne žele da vakcinišu decu. U dosta zemalja sveta su urađene studije za koje su date preko 12 miliona dolara da se ispita navodna veza MMR-a sa autizmom koje su utvrdile da to nije tačno.

I pedijatar dr Saša Milićević kaže da roditelji koji kod kuće imaju starije osobe ili hronične bolesnike se plaše da će im dete preneti zarazne bolesti.

- Dolaze da se raspitaju o vakcinaciji jer je sve neizvesno. Zvanično imamo četiri obolela od morbila, ali verovatno je taj broj tri puta veći. Kako bismo zaustavili epidemije moramo da vakcinišemo decu.

Epidemiolog "Batuta" dr Marko Veljković rekao za RTS da se revizija vakcinalnih kartoteka sprovodi kontinuirano tokom čitave godine u saradnji nadležnih instituta, zavoda za javno zdravlje i domova zdravlja.

Ministarka zdravlja Danica Grujičić

Na pragu smo epidemije velikog kašlja

Ministarka zdravlja Danica Grujičić rekla je juče u Nišu prilikom obilaska Univerzitetskog kliničkog centra da Srbija nije na pragu epidemije morbila, ali jeste na pragu epidemije velikog kašlja.

foto: Petar Aleksić

- Oko 400 novih slučajeva velikog kašlja imamo od nove godine. To je puno i moja molba svima je da vakcinišu decu po kalendaru koji je zakonski obavezan. Nepotrebno pravimo rizike. Uskoro će biti održan sastanak republičke Komisije za infektivne bolesti na kome će biti odlučeno da li treba ići na vakcinaciju trudnica od velikog kašlja, kako bi se zaštitila deca do dve godine, jer tek od druge godine deca počinju da primaju vakcinu protiv te bolesti. Najveći broj zaražene dece ima od 10 do 14 godina, ali srećom kod njih nije toliko teška klinička slika, kao kod malih beba. Deca koja su umrla nisu bila zaštićena vakcinom - kazala je Grujicic.