"KAO PRVO NE GLEDAJTE U MENE! OBRATITE SE GOSPODINU": Advokat i voditeljka u klinču zbog vakcinacije, LEKAR POBESNEO! (VIDEO)

Osmogodišnji dečak, treći oboleli od malih boginja pre tri dana je i hospitalizovan, ali ne zbog komplikacija bolesti, već zbog izolacije i praćenja njegovog stanja.

Nadležni ujedno ispituju i vakcinalne statuse osoba koje su bile u kontaktu sa obolelim dečakom.

O temi vakcinacije govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije advokat Ana Selak i direktor DZ Palilula dr Aleksandar Stojanović.

Stojanović je ocenio da je neverovatno da se ljudi u 21. veku protive vakcinaciji:

foto: Kurir televizija

- Mi u Srbiji prvo moramo nekoga da uplašimo. Pre neki dan je ministarka Grujičić rekla da nam preti epidemija. Ja sam to govorio još pre mesec dana. Čudna je situacija da mi u 21. veku razmišljamo da li da vakcinišemo decu. To je potpuna glupost. Mi moramo da shvatimo da smo svi nekada primali te vakcine. Sada neki roditelji koji su primali te vakcine čini štetu svojoj decu odbijanjem da ih vakcinišu. Antivakseri su se malo, na svu sreću, smirili. Nema ih više javno već samo po mrežama. Ima tu lekara ludaka koji su za psihijatriju čistu. Roditelji su se uplašili u poslednjih mesec dana i dolaze u većem broju da vakcinišu decu.

Selak je istakla u pravnom sistemu Srbije postoji izvesna kontradikcija koja stvara zabunu kod pacijenata po pitanju izbora vakcinacije:

foto: Kurir Televizija

- Obevezna vakcinacija svakako postoji. Ono što se najviše postavlja kao pitanje jeste to čuveno pravo na obaveznu vakcinaciju. Nema dileme da se ova država opredelila za to da naš sistem poznaje obaveznu vakcinaciju. To što ima državnih sistema koji nisu takvi to je druga rpriča . Država se opredelila za obaveznu vakcinaciju i sigurno je da će pri tome ostati. Evropski sud za ljudska prava ima svoje presude. Recimo protiv Češke koja se takođe opredelila za obaveznu vakcinaciju gde se uopšte ne postavlja pitanje da li se time krše ljudska prava, prava na privatnost i prava na porodični život. Građani koji su tužili Češku su izgubili te sporove. Država dakle ima pravo da uvede obaveznu vakcinaciju i to je važno pomenuti - rekla je Selak i dodala:

- Naša država je kada je donosila zakon o pravima pacijenata prebacila taj teret na pacijente. Danas morate da imate pisanu saglasnost pacijenta za vakcinaciju. To je onaj prvi korak koji dovodi do odbijanja vakcinacije. Ali gde takođe nastaju greške. Prebačena je odgovornost na pacijenta da on aktivno učestvuje u zaštiti svoga zdravlja. Tu je kontradiktornost. Ako se država već opredelila za obaveznu vakcinaciju ona ne sme da stvara ovakva legislativna kolebanja. Ako je vakcinacija obavezna ove situacje ne bi trebalo da postoje.

foto: Kurir televizija

Urednica i voditeljka Redakcije Snežana Petrović je navela primer Subotičanke, majke koja je odbila da vakciniše dete MMR vakcinom i za to dobila novčanu kaznu koja je kasnije preinačena u kaznu zatovra. Tvrdila je da nije dobila opomenu, a policija je dolazila na njena vrata. Na kraju se ipak dogovorila za isplatu novčane kazne, a pitanje za advokaticu je bio zašto se takvu slučajevi adekvatno ne procesuiraju?

Selak je prokomentarisla da taj problem nije problem pravnika već lekara:

- Kao prvo, ne možete gledati u mene kada to pitate. Zašto? Trebalo bi da gledate gospodina doktora. Ko obaveštava nadležne organe da se pacijent nije vakcinisao. Zdravstvo.

Stojanović je konstatovao da teorije zavere loše utiču na stav ljudi o vakcinama i u povišenom tonu govorio o pedijatrima koji zastupaju antivaksersku poziciju:

- Tvrdim kao doktor da mnogi lekari ne znaju svoj posao. Imate određen broj lekara, prepoznaće se ta gospoda, koji i dalje rade kao pedijatri, a propagiraju antivaksersku priču. Izmišljaju zelene, plave, žute oči. Prave cirkus. Ja bih voleo da s tim gospodimnom dođem u jedan duel, a izbegava me već dve godine. Nažalost njima se veruje.

Voditeljka Snežana Petrović je potom obrazložila zbog čega je "gledala" u advokaticu kada je navodila primer kažnjene Subotičanke tj. zašto je njoj postavila pitanje:

- Gledam u vas jer ste vi prosto predstavnik pravne struke, pa sam htela da čujemo vaše mišljenje. To pitanje je isključivo za udruženje sudija i tužilaca - rekla je Petrović

- Ne, nije Snežana - odgovorila je Selak.

- Kako nije - insistirala je voditeljka.

- Nije - nastavila je Selak - zato što ti događaji treba da dođu do suda. Prvi korak je doktor. Taj primer koji navodite nije relevantan.

- Kako nije relevantan kada se ta žena se dogovorila sa sudom - upitala voditeljka.

- Ne, ne ona je bila kažnjena - ispravila je advokatica.

- Ali nije bila procesuirana - odgovorila je voditeljka.

- Čim je kažnjena ona je procesuirana.

- Ali ne do kraja.

Rasprava se neko vreme nastavila, a kako je to izgledalo pogledajte u videu:

01:57 VODITELJKA I ADVOKAT U KLINČU ZBOG VAKCINACIJE, LEKAR POBESNEO! Da, gledam u vas jer je to stvar vaše struke! VRELO U EMISIJI

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj devet za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:17 600 BEBA UMESTO VAKCINE PRIMILO RASTVOR! Koja su prava roditelja u ovom slučaju? Advokat Bajić: OVO JE KORAK KOJI TREBA PREDUZETI