"TAJ NOVAC NISAM HTELA DA UZMEM" Milena prošla pakao na privatnoj klinici: "Doktor tražio da se vidimo posle, evo šta mi je rekao"

Otišla sam na kiretažu u privatnu kliniku (naziv poznat redakciji), doktor (ime i prezime poznato redakciji) mi je tokom intervenije probušio matericu, a da me o tome nije obavestio! Bio mi je ugrožen život, a oni su me pustili iz bolnice to isto veče, samo su me savetovali da odem na konsultativni pregled u GAK Višegradska, gde su mi kasnije spasili život!

Ovako počinje priču sa Kurir Milena Anđelković (30) iz Beograda, kojoj je kiretaža obavljena 21. decembra prošle godine u jednoj privatnoj klinici u Beogradu.

- Intervenciju sam platila unapred. U 18 časova sam otišla u njihovu salu, uveli su me u anesteziju. Nakon toga sam ležala u sobi intenzivne nege, obilazili su me doktori i sestra. Osetila sam da nešto nije u redu, ali mi ništa nije bilo rečeno. Rekli su mi da pozovem muža da dođe po mene. U par navrata su me pitali da li me boli stomak, rekla sam da me boli, ali sam mislila da je to normalno - priča nam Milena.

Kaže da joj je bilo čudno što je medicinsku sestru nekoliko puta zvao direktor na mobilni telefon. U međuvremenu je stigao njen suprug i urađen joj je kontrolni UZ.

- Sestri je ponovo zvonio telefon, a kada se vratila doktoru je šapnula: "Rekao je da je pošaljemo u Višegradsku." On je kucao izveštaj, ništa mi nije spominjao. Izašla sam na cigaretu, kad sam se vratila, pitala sam ga o čemu se radi, on je rekao da sumnja "da je nešto ostalo", verovatno u materici, ali mi to nije rekao, već je rekao da ću to izbaciti uz pomoć kapi koje mi je prepisao. Niko mi nije spominjao proboj materice - tvrdi sagovornica.

Lekar joj je rekao da bi bilo dobro da ode na konsultativni pregled u GAK Višegradska. Upitala ga je i šta je najgore što može da se desi, a on je odgovorio "u najgorem slučaju da prenoći u bolnici" kako bi je ispratili lekari.

- Rekla sam mu da moram da odem kući jer imam bebu, on je kazao da nema problema, da odem kući i da se u nekom momentu javim u Višegradsku na pregled. Prepisao mi je antibiotik, te kapi i lekove protiv bolova. Nakon što sam stigla kući, imala sam sve jače bolove i nakon 15 minuta smo krenuli u Višegradsku. Tamo su na ultrazvuku videli da imam unutrašnje krvarenje, ponovili su UZ i videli da se stvorila veća količina krvi i da i dalje krvarim. Odlučili su da me hitno operišu - priseća se Milena.

Tvrdi i da im je pokazala izveštaj koji je dobila iz privatne klinike, ali da u izveštaju nije pisalo šta se konkretno desilo, već da mole za konsultativni pregled zbog sumnje na fosrut.

- Operisali su me, vadili su mi unutrašnje organe, creva, da bi videli odakle krvarim. Videli su da je materica oštećena, probušena. Ušili su je, vratili organe i zašili me. Napravljen je rez uzduž stomaka. Doktor koji me je operisao mi je rekao da su mi našli pola litre krvi u materici i da kiretaža nije završena do kraja. On mi je čak i izvinjavao što su mi napravili toliki rez. Zahvaljujući njima sam živa, da sam došla malo kasnije, pitanje je da li bih ostala živa! - naglašava naša sagovornica.

Kaže i da su joj u privatnoj klinici čak i starost trudnoće pogrešili, rekli su joj da je četvrta nedelja, dok su joj u Višegradskoj rekli da je osma nedelja bila. Čak joj ni ime u izveštaju nisu pogodili. U bolnici je ostala deset dana, imala je poteškoća, teško se kretala, a jedno vreme nije mogla ni da ustane, ni da sedne..

Advokat Vlastimir Ananijev Podnosimo krivične prijave! Milenin punomoćnik, advokat Vlastimir M. Ananijev kaže za Kurir da će podneti krivičnu prijavu za delo nesavesno lečenje, ali da tu ima i obrisa krivičnog dela nepružanje lekarske pomoći. - Jasno je da kada probijete matericu morate imati unutrašnje krvarenje. Mi ćemo podneti krivičnu prijavu, pa će javni tužilac na osnovu relevantinih činjenica i dokaza utvrditi da li je tu bilo krivičnog dela, od strane koga i kako, pošto se podnosi i protiv lekara i protiv same ustanove, odnosno odgovornog lica u samoj ustanovi. Meni je fascinantno da je on napisao u izveštaju "forsut", ali pacijentkinji uopšte nije spomenut proboj materice. Konsultativni pregled nema veze sa ovim, oni su na to morali da reaguju odmah. Ili da zovu Hitnu pomoć ili da je transportuju u bolnicu. Nama je na prvom sastanku doktor rekao da je pogrešio, da je trebao da kaže, da je pošalje, ali da se jednostavno tako desilo. Tražio sam i sastanak sa predstavnicima klinike, to je više bila njihova priča kako se nesrećne situacije svuda dešavaju, rekli da će se javiti da daju svoj predlog koliko bi naknada štete i niko se nije javio - naveo je Ananijev.

Nakon operacije čula se sa doktorom sa privatne klinike i da mu je rekla šta se desilo, a on joj je rekao "da se to dešava", a hteo je i da se vide.

- Inistirala sam da se vidimo na klinici uz prisustvo mog advokata i sa nadređenim u bolnici. Na prvom sastanku je bio samo on, sa tom sestrom koja mu je asistirala. On se meni izvinio, objasnio kako se to desilo, crtao na papiru kako izgleda materica, a spremio je da mi vrati novac koji sam dala za tu intervenciju. Priznao je da je napravio propust, na pitanje zašto mi to odmah nije rečeno i zašto nisam adekvatno zbrinuta, s obzirom da sam bila životno ugrožena, rekao je da pacijenti ne moraju da znaju sve! Taj novac nisam uzela. Advokat je zakazao i drugi sastanak kako bi se dogovorili o naknadi štete, ali oni nisu bili za tu saradnju - navodi Milena i dodaje da će podneti krivičnu prijavu kako se ovakve stvari više ne bi dešavale.

Pitanja smo poslali i privatnoj klinici, ali do objavljivanja teksta odgovore nismo dobili.

Ćerka se borila sa leukemijom Čekamo rezultate analiza Milena je majka dvoje dece, njenoj ćerkici Milici je sa sedam meseci dijagnostifikovana akutna mijeloidna leukemija sa visokim rizikom. Bili su istrajni da nađu kompatibilnog donora matičnih ćelija, u tome su i uspeli. Pronađen je donor, a Milena je malo pre Nove godine obvjavila da je Milica dobila bitku. - Mica je sada dobro, hvala bogu. Skoro smo ležale u bolnici zbog virusa, pa su našli nešto sumnjivo u koštanoj srži, ali videćemo šta se dešava u četvrtak. Nadamo se da nije ništa ozbiljno - rekla nam je Milena.

Činjenice/ Kazne - Za neukazivanje lekarske pomoći za osnovni oblik predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine - za teži oblik ovog dela ako je zdravlje teško narušeno ili teško telesno povređeno zaprećena je kazna od šest meseci do pet godina zatvora - za krivično delo nesavesno lečenje zaprećena je kazna zatvora od tri meseca do tri godine - ako je ovo delo učinjeno iz nehata onda je novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine

