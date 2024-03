Ispovest majke malog Nemanje koji je nakon oboljenja od virusa malih boginja ostao nepokretan komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije direktor DZ Palilula dr Aleksanar Stojanović, a u program se uljučio i virusolog i mikrobiolog veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu prof.dr Milanko Šekler.

Stojanović je konstatovao da ovakav primer treba da posluži roditeljima koji i dalje odbijaju da vakcinišu svoju decu.

- Ovo treba da vidi svaki rodtielj koji nije vakcinisao svoje dete. Da shvati da su morbile ozbiljno oboljenje koje može imati teške posledice. Ovaj primer pokazuje da ovo dete tj. njegovi roditelji vode veliku borbu za njegov život - rekao je Stojanović i dodao.

foto: Kurir televizija

- Kada ministarstvo zdravlja i Batut daju izveštaje da imate porast nevakcinisane dece koja oboljevaju od malih boginja, onda ministarsa zdravlja Dana Grujičić i proglasi epidemiju morbila, to znači da više nije žuto niti zeleno već crveno svetlo. Oni roditelji koji nisu vakcinisali svoju decu treba da da ih vakcinišu, a svi su oni vakcinisani pre 10, 20, 30 godina i to istom vakcinom. Moji pedijatri kažu da: sam znala ili znao da ću ponovo da lečim male boginje ili veliki kašalj ne bi verovali. Tom trendu doprinosi aktivnost antivaksera koji ne snose nikakve posledice za svoje istupe.

Šekler je konstatovao da situacija treba da pokaže ono što je očigledno, a to je da od morbila oboljava nevakcinisano stanovništvo:

03:10 EPIDEMIJA MALIH BOGINJA UŠLA U CRVENO! Dr Stojanović progovorio o posledicama: Nisam optimista, antivaksersko ludilo je BESKRAJNO!

- Situacija ne traba da zabrine nego da pokaže ono što svako treba da vidi, a to je da su obolele nevakcinisane osobe i to u ogromnom procentu. Ne možete naći ništa razumno u otporu vakcinacije. Da ima razumnih argumenata ja bih ih prvi koristio. Ta sporna vakcina MMR koje štiti protiv morbila virusa ona se koristi i za pse protiv štenećaka. To je dakle ista vakcina. I onda imate ljude koji kada uzimaju pas traže potvrdu da je on vakcinisan tom vakcinom, a odbijaju da vakcinišu dete. To mi nije jasno - rekao je Šekler i dodao:

foto: Kurir televizija

- Treba da znamo da je u starom Rimu prosečni životni vek trajao 32 godine. Šta ga je produžilo? Medicina naravno, a vakcine su odigrale jednu od najvažnijih uloga. Vi i ja bismo već odavno bili mrtvi da medicina nije napredovala. Zato je važno da se slušaju saveti lekara koju su specijalizovani za određenu oblast. Kad ste mene čuli da govorim o onkologiji ili stomatologiji. Ja to ne znam. Ali oprostite u stvari imunologije se razumem.

Stojanović je ponovo naglasio da je situacija sa morbilama ušla u crveno svetlo i rekao da nije optimista:

- Kažem vam ponovo. Ovo nije zeleno niti žuto već crveno svetlo. Ali ja nažalost nisam optimista kako će se stvari razvijati. Kod nas sve ide dosta sporije. Jasno je da je odbijanje vakcinacija nesumjivi razlog, ali ljudsko ludilo je beskrajno.

