Biljana Krišto, čiji je rođeni brat Slavčo Petrov u 31. godini preminuo, nakon što ga je Miroljub Petrović, nadrilekar, od tumora na mozgu lečio bizarnim metodama.

U ispovesti za jutarnji Kurir televizije priča da je ogorčena zbog presude i da je od tada njena porodica zavijena u crno.

- Moj brat se razboleo u martu 2018 godine, nakon epileptičnog napada. Dijagnostifikovan mu je tumor mozga. Bili smo preplašeni i zavedeni od strane Miroljuba i njegovih priča. Zato što je on bio dosta aktivan na jutjubu i televiziji. Obratili smo se na žalost njemu. Doktori su rekli da je tumor na manje dostupnom mestu i da treba da se operiše da bi bilo sve uredu. Ali mi smo se odlučili za jedan alternativan način lečenja koji je preporučivao Miroljub Petrović. Nažalost to je nas koštalo života - rekla je Krišto i dodala:

foto: Kurir televizija

- Mi smo se pridržavali njegovog programa u celini, sve što je Miroljub rekao mi smo se uradili. Bili smo u njegovom "centru", obicna kućica sa bašticom, gde su se molili, hranili, cedili sokove i to je bilo to. Tamo je isto tako debelo naplaćivao ni za šta. Na kraju, kada su se učestali napadi, Miroljub je rekao da je moj brat napadnut od demona i da treba da radi na njegovoj psihi. Nažalost, 7. januara 2019. godine ja sam izgubila brata. Obratila sam se Miroljubu istog trenutka, a dobila sam jedan drzak odgovor da smo mi krivi za smrt tog jadnog deteta. I da smo slušali njegove savete to se nikada ne bi desilo.

PRVO SPOMINJAO DEMONE, A ONDA OKRIVIO PORODICU ZA SMRT! Bolna ispovest Miroljubove žrtve za Kurir: DEBELO JE NAPLAĆIVAO ZA MOLITVE

- Nažalost, moj brat je preminuo i moja porodica je nastavila da živi kako mora. Moj brat je imao 31 godinu i bio je jedna divna osoba. Bio je menadžer lanca hotela u Makedoniji. Radio je na svom karakteru i ličnosti. Nažalost, sve dok postoje ovakvi ljudi kao Miroljub neko će pošlušati, u ovom slučaju smo to bili mi - zaključila je.

