"REKLI DA ĆE ME GROM UBITI, UZELI MI 800 DINARA DA MI NAMESTE ŽICU" Hit Anketa: Da li Zaječarci veruju u vradžbine? (VIDEO)

Slučaj lažnog sveštenika u Rumi je zaprestatio tamošnje stanovnike.

Naime, pedofil koji se prerušio u mantiju pokušao je da namami u zgradu dva dečaka (12) iz Rume, a nudio im je po hiljadu dinara za jedan "poslić".

Ekipa Kurira je sprovela anketu u Rumi, pa je pitala građane, šta oni misle o ovome.

foto: Kurir/Nemanja Pančić/Ilustracija

- Jeste, tu živim, dosad nisam ništa čula, strašno

- Što se tiče ovog kraja, stvarno je mirno, ništa nisam čula, ne mogu da verujem da se u Rumi to dogodilo.

Istog dana je slučaj prijavljen policiji, koja je poslala patrolu, a nedugo zatim i privela osumnjičenog muškarca. O svemu je obavešteno i nadležno tužilaštvo. Kada je priveden, utvrđeno je da se ne radi o sveštenom licu.

Takođe, pitali smo Zaječarce šta misle o tzv. uslugama lažnih isceljitelja, sveštenika i proroka.

02:00 REKLI DA ĆE ME GROM UBITI, UZELI MI 800 DINARA DA MI NAMESTE ŽICU Hit Anketa: Da li Zaječarci veruju u vradžbine?

- Izvanredno umem da pravim meleme, pišem pesme, pevam, živim svoj život. Moji melemi leče sve, počevši od duše, pa nadalje. Za dušu je da se dobro pojede niz gušu jer to daje snage i da se popije pomalo.

- Verujem u Boga, verujem u svetitelje. Verujem u sve to, i u vradžbine. Crna magija postoji.

- Verujem samo sebi i lekarima, non-stop idem kod njih, a u vradžbine ne verujem.

- Zlato, pare, sve što imaš, samo te laže, kakve vradžbine, to ne postoji. Kakvi isceljitelji, kažu mi grom će da me ubije u telefon, pa mi namestili neku žicu. Za to su mi uzeli 800 dinara, pre koju godinu. Beži to, samo lažu, ne primaj ništa u kuću. To ne postoji.

- Gluposti, izmišljeno za lakoverne.

- Bila sam jer sam mislila da to pomaže, ali sam videla da od toga nema ništa, i tako.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

11:46 DUCA JE MODERNI VRAČ IZ ISTOČNE SRBIJE