"SADA NOSIM JOŠ SKUPLJI KRST" Iguman Dimitrije iz Tumana odgovorio na napade: Ovo je prava priča oko poklona patrijarha IRINEJA

Manastir Tumane nalazi se u Golubačkoj dolini, nadomak najšire tačke toka reke Dunav, a u narodu je poznat i kao Đerdapski Ostrog.

Činjenica da je ovaj jedan od najposećenijih manastira nije slučajno, s obzirom na to da navodno postoje svedočenja o neobičnim isceljenjima.

U medijima i u narodu se dosta priča o manastiru Tumane, a u emisiji "Ni pet ni šest" voditeljka Jovana Grgurević je zatražila pojedine odgovore od gostiju, a oni su bili Dimitrije Plećević, iguman Manastira Tumane, potom Milija Čajić, svedok čuda Manastira Tumane i Đorđe Vitezović, sabrat Manastira Tumane.

Plećević je pričao o verovanjima u tzv. narodnu medicinu, kao i na podsmeh kojem je i sam manastir izvrgnut.

- Narod se uvek i vekovima potpomagao prirodom u izlečenju bolesti, bilo da su fiziološke, mentalni, kakve god simptome da su imali. Manastiri su u mnogim istorijskim okolnostima bivali mesta koja su imala recepture za tako nešto i to je potpuno prirodna stvar. Ne vidim buku oko toga, osim onih koji su zlonamerni, te uvek prikače neku etiketu na sve. To se naravno produbilo, ne samo time, nego su se neki izrugali na račun osveštanog ulja, vode, itd. Ali za ljude koji nemaju vere i koji su negativno nastrojeni, vi nemate nikakav argument, to je njihovo pravo. Na kraju krajeva, to je ljudima korisno bilo. Mi uvek insistiramo da ništa što se koristi ne isključuje terapiju ili lekara, mi to ljudima govorimo, medicinu je dao Bog i ruke lekara su blagoslovene.

Nedavno se spekulisalo oko krsta igumana Dimitrija, pa se licitiralo sa njegovom cenom, pričalo se o iznosu od pola miliona evra, a sam iguman je rekao sledeće:

- Danas nisam poneo taj krst, nego neki drugi, za koji verujem da u materijalnom smislu za nijansu i vredniji od tog spornog sa fotografije. Taj tekst je star godinu i nešto dana, u odnosu na sadašnji period kada je ponovo reaktiviran. Reč je bila o hajci koja je pokrenuta protiv Tumana, bratstva, od strane lokalnih internet medija, koji postoje da bi kritikovali, kod njih ne postoji ništa lepo. Zna se da nije samo crkva tema, nego svi. Oni su iz jednog video snimka to izvukli, a taj krst mi je poklonio patrijarh Irinej prilikom posete Tumanama. Reč je o krstu koji je sigurno izliven u nekoliko hiljada primeraka i koji je kao dar poklonjen sveštenicima sa pravom nošenja. On ima svoju vrednost, ali je ona materijalno mizarna u odnosu na njegovu duhovnu vrednost.

