DANAS SUNČANO I JOŠ TOPLIJE, ZA VIKEND STIŽE VRELI VAZDUH IZ AFRIKE! Temperature letnje, upaljen i meteo alarm! A onda PREOKRET

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i još toplije vreme, posle podne i uveče očekuje se prolazna umerena oblačnost.

Duvaće slab i umeren vetar, južnih smerova, na severu Vojvodine i u planinskim predelima pojačan. Najniža temperatura biće od četiri do 14, a najviša od 24 do 28 stepeni.

U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i još toplije. Kasnije posle podne i uveče prolazna umerena oblačnost. Najniža temperatura biće od 10 do 14, a najviša oko 27 stepeni.

foto: RHMZ

Zbog visokih temperatura, na teritoriji cele Srbije narednih dana biće aktivan žuti meteo alarm.

foto: RHMZ

Prema najavi RHMZ, južna i jugozapadna strujanja sa severa Afrike preko Sredozemlјa usloviće priliv još toplijeg vazduha, pa će za vikend i u ponedelјak maksimalne temperature ići i do 30 stepeni. U planinskim predelima i u košavskom području duvaće umeren, povremeno pojačan južni vetar.

Prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima uz manje zahlađenje očekuje se u ponedelјak uveče i noću pa će od utorka maksimalna temperatura u većini mesta biti od 20 do 23 stepena. Kratkotrajne padavine u vidu kiše ili plјuska sa grmlјavinom očekuju se ponovo u utorak i četvrtak.

Prognoza za naredna tri dana

Subota

Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, južnih smerova, tokom dana u košavskom području i na planinama u pojačanju. Najniža temperatura od 7 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Nedelja

Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umerenu oblačnost i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, južnih smerova. Najniža temperatura od 7 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Ponedeljak

Pretežno sunčano, povremenu uz malu do umerenu oblačnost i veoma toplo. Vetar umeren i jak, južnih pravaca, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 8 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. Uveče na severu i zapadu, a u toku noći ka utorku i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima uz manji pad temperature.