UŽIVO ČETVRTI DAN POTRAGE ZA DEVOJČICOM DANKOM ILIĆ: Nađene rupe u blizini kuće, bageri prekopavaju imanje na kom je dete nestalo

Potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ušla je u četvrti dan, a i dalje nema jasnih informacija o sudbini deteta.

U trenutku nestanka, mala Danka je imala ljubičaste pantalone i maslinasto zelenu jaknu.

Ekipa Kurira je i danas na terenu, potraga za nestalom devojčicom je nastavljena, a ukoliko vidite Danku odmah obavestite policiju!

foto: Printskrin/Facebook

Prema poslednjim saznanjima Kurira, u blizini kuće gde je Danka poslednji put viđena otkrivena je rupa koja je povezana s kanalom dugim deset kilometara a koji vodi ka lokalnom rudniku. Na licu mesta je teška mehanizacija koja raščišćava teren.

foto: Nenad Kostić

- Ceo taj teren se prekopava sa bagerima. Naime, pronađena je rupa na imanju, to su neki kanali koji su dugački oko 10 kilometara i koji su povezani sa lokalnim rudnikom. Kada je otrkivena jedna od tih rupa, pristigli su vatrogasci koji se tamo spuštaju. Dakle, tuda se voda dovodi ili odvodi do tog rudnika, tu je čitav splet podzemnih tunela. Ima više takvih šahtova koji imaju pad i idu ispod zemlje. Zato su došle nove jedinice i ekipe vatrogasaca koje će pokušati da se uz pomoć kamera i reflektora spuste dole i vide da devojčica možda nije upala tu. Tu je bila šuma, dosta šuta i otpada i kada su to bageri razgrnuli, otkriven je taj tunel. Došli su do zaključka da je tu jedan od spusta za kanal dugačak 10 kilometara - rekao je sinoć glavni urednik Kurira Rajko Nedić.

foto: Petar Aleksić

Tokom jučerašnjeg dana policija je obavila i informativni razgovor sa roditeljima devojčice, Milošem i Ivanom. Roditelji devojčice su satima bili u policijskoj stanici a zasad nema novih informacija o sudbini male Danke.

U jednom trenutku je na terenu je bio i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić koji je tokom prošle večeri helikopterom stigao u Bor.

foto: Nenad Kostić

Inače, Sirijci Bashar T, Zakuan T. i Muhamed T. uhapšeni su juče u BiH u Hadžićima zbog sumnje da su na TikToku objavili snimak tvrdeći da imaju saznanja o nestanku Danke Ilić. Sva trojica su Sirijci koji žive u Sarajevu, a za informacija o detetu tražili su 50 hiljada KM (oko 25.000 evra).

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon 27 sati detaljne pretrage terena u prigradskom naselju Banjsko Polje i Brestovačkoj banji, obustavili su dalju pretragu s obzirom na to da svi rezultati ukazali da se devojčica ne nalazi na ovom području površine od oko 10 kvadratnih kilometara. Kako je saopštio MUP, intenziviran je rad na pronalasku devojčice i neće se odustati dok dete ne bude nađeno.

Zbog nestanka Danke Ilić se po prvi put u Srbiji aktivirao sistem popularno nazvan "Amber alert", zvaničnog naziva "Pronađi me", kojim se javnost hitno obaveštava o nestanku deteta.

