STRUČNJAK OBORIO 4 PRETPOSTAVKE NESTANKA MALE DANKE: Mislim da porodica NIJE REKLA SVE, moramo pregledati odnose ONI SU BAZA

Maja Jovanović, generalni sekretar Biroa za borbu protiv trgovine ljudima, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je dala svoje viđenje nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Bora.

- Sam slučaj je od početka imao indicija da može biti uzeta u obzir otmica deteta koja se zaista dogodila trenutkom nepažnje majke. Zaista sve to je išlo u tom nekom pravcu jer kategorički u startu, odbila sam mogućnost da dete sa nepunih dve godine koja je tek prohodala u januaru moglo da odšeta dalje od 20 do 30 metara na takvom terenu. Svi smo mi roditelji, nama je dobro poznato i to je u startu odbijeno kao mogućnost. Posebno jer je prošao veliki broj sati i da od devojčice ne postoji ni traga. Prateći sve informacije koje su nam dostupne i one koje nisu toliko javno dostupne, možemo samo zaključiti da naše službe daju maksimum, pokazale su koliko mogu reagovati i na koji način se može angažovati - rekla je Jovanović i dodala:

- Baza mora biti porodica. Verujem da u ovom slučaju postoje informacije koje porodica nije u samom startu iznala nadležnim organima koji prate i vode celu istragu. U ovom slučaju, sve je jako važno. D eset kilometara je pretražen teren. Jedno dete čak da ga je neko vodio za ruku, ne može preći tu vrstu konfiguracije terena, čak i da ga je neko nosio u rukama. U samom startu je bilo jako važno orijentisati se na porodicu. Potencirano je u velikom broju slučajeva otmica. To je periferija, kraj jednog mesta, deo gde nema velika cirkulacija saobraćaja, gde ne postoje veliki broj ljudi i gužvi. Gde bi prosto poremetilo neku vizualnu identifikaciju majke da u momentu kada se okrene i da detetu vodu ne prepozna, ne čuje zvuk auta koji odlazi. Kada neko uzme dete, on neće ići sporo, on će najvećim brzinom otići, čak i da ne ide velikom brzinom. To se moralo čuti i videti jer zaista je prosto nemoguća opcija da majka nije registrovala auto potencijalnog otmičara svoga deteta. Da je neko dete za ruku odveo u roku od dva minuta, ne može ga daleko odvesti da majka ne vidi svoje dete. Da je neko krenuo u šumu sa tim istim detetom bio bi pronađen, postojali bi tragovi. Psi tragači bi, bez obzira na ljudstvo koje je prošlo tom deonicom, sigurno pratili određeni trag jer zaista njihov njuh ide do pet kilometara što je nama svima jako poznato. Tako da u ovom slučaju mislim da velika baza mora biti i porodica, da se moraju pregledati porodični odnosi, finansije, da se mora vratiti dosta unazad.

Podsetimo, potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje i dalje je u toku. Najnovije informacije o istrazi možete pogledati OVDE.

