KURIR NA MESTU NESTANKA DANKE ILIĆ: Traže se tragovi devojčice ispod sena, smeća i oborenih stabala

Uživo iz Banjskog polja u jutarnji program Kurir televizije uključila se novinarka Kurira Slađana Nedeljković i saopštila najnovije informacije sa terena:

- Ekipe policije, vatrogasaca, spasilaca, ali i gorske službe neprekidno raščišćavaju teren. Već prethodnog dana počeli su sa ovom akcijom koja je trajala čitavog dana i čitave noći. Kako saznajemo, dvorište gde je poslednji put devojčica viđena puno je oborenih stabala, smeća, sena, sve su to jedinice policije, vatrogasci, ali i gorska služba čitave noći i dana raščišćavali kako bi lakše mogli da prodru u zadnji deo dvorišta i da na taj način vide da li ima nekih tragova devojčice.

04:06 KURIR ZVANIČNO SAZNAJE NA LICU MESTA NESTANKA DANKE ILIĆ: Traže se tragovi devojčice ispod sena, smeća i oborenih stabala!

- Juče je na lice mesta došla i ekipa policije, vatrogasci, spasioci, pojačano su radili čitave noći i otkrili rupu u dvorištu koja je povezana sa tunelima dugim oko 10 km, koji navodno vode do rudnika. Upravo iz tog razloga mi smo nezvanično saznali i da su ekipe za spasavanje iz ruševina iz Novog Sada i Beograda ovde sitgle sinoć i one pomažu ekipama koje su na terenu kako bi se došlo do nekog traga koji bi značajno mogao da utiče na dalju potragu.

Na licu mesta je, kako smo ranije pisali, bio i ministar Bratislav Gašić:

foto: Kurir televizija

- Juče dok smo pratili situaciju na teren je došao i ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić zajedno sa gradonačelnikom i zamenikom gradonačelnika Bora. Oni su kontrolisali ekipe na terenu i učestvovali su u potrazi za novim dokazima koji bi mogli da budu značajni za čitav ovaj slučaj. Takođe, nakon što su završili svoj posao na terenu ministar i gradonačelnik uputili su se ka policijskoj stanici u Boru gde su i juče ispitivani i otac i majka devojčice i oni su praktično ceo dan proveli u policijskoj upravi u Boru.

