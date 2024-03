OSMACI IMALI PROSEČNU OCENU IZ SRPSKOG 4,2, A NA MALOJ MATURI JEDVA URADILI ZA 3! Neozbiljno shvatili testove, uradili polovično

Prvi rezultati probne male mature iz pojedinih škola pokazuju da su osmaci tačno uradili tek nešto više od polovine pitanja na testovima iz srpskog jezika, matematike i izbornog predmeta, što je daleko ispod nivoa njihovih ocena u dnevniku! Primera radi, osmaci u dnevniku imaju prosek iz srpskog 4,2, a na maloj maturi su jedva uradili za trojku, upozoravaju prosvetari.

Zaposleni u školama su tokom ove nedelje pregledali testove i dobili prve rezultate. Nikola Topalović, pomoćnik direktora OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu, kaže za Kurir da će nakon sednice nastavnog veća naredne nedelje imati konačne rezultate i analizu.

- Činjenica je da su učenici nezainteresovani. Čim je rečeno da mogu da predaju test oni koji su završili oni su pohrlili bez da su još jednom pročitali i proverili šta su napisali. Sleće nedelje testovi se vraćaju predmetnim nastavnicima kako bi uradili svoju analizu i znali kako da postupaju u daljem radu. Za srpski jezik đaci su rekli da je bio lak, matematika osrednja, a što se tiče nekih izbornih predmeta bilo je pitanja iz oblasti koje nisu prešli.

Direktor OŠ "Nikola Tesla" u Rakovici Stanislav Stevuljević naglašava da se osmaci iz godine u godinu vode time da ako loše urade probni test da će im završni ispit biti lakši.

- Tu njihovu teoriju ne možemo da im izbacimo iz glave. Probni ispit otkad je uveden služi nastavnicima da vide koje oblasti treba da poprave do završnog ispita. Međutim, oni neozbiljno pristupaju svemu i obmanjuju nastavnike jer onda ne možemo da znamo da li je to pravo njihovo znanje odnosno neznanje. Rezultati u našoj školi su slični kao prošle godine, na svim testovima ima u proseku od 50 do 60 odsto tačnih odgovora, dakle sve su uradili polovično - ističe Stevuljević i dodaje:

Kalendar male mature 8-11. aprila rok za promenu trećeg izbornog predmeta

17. jun završni test iz srpskog jezika

18. jun završni test iz matematike

19. jun završni test iz predmeta po izboru

21. jun preliminarni rezultati male mature

24. jun konačni rezultati male mature

25-26. jun popunjavanje lista želja za upis u srednju školu

1. jul konačna raspodela đaka po školama

- Prosečna ocena iz srpskog jezika je 4,2 što znači da je očekivano da bude minimum 16 tačnih odgovora, a rezultati su daleko ispod te granice. U jednom odeljenju skoro niko nije uradio osmi zadatak vrstu zavisne rečenice, 9. gde je bio padež i 20. na kome je bila pesma i da se urade pitanja.

Kurir je kontaktirao i direktore još nekoliko beogradskih škola, kao i iz ostalih delova Srbije odakle nam je rečeno da će konačne rezultate imati naredne nedelje.

Opredeljenje osmaka za izborni predmet Broj đaka Predmet 17.968 geografija

16.669 biologija

4.465 istorija

3.593 hemija

2.829 fizika

Podsetimo, mali maturanti ove godine prvi put imaju priliku da promene opredeljenje što se tiče izbornog predmeta koji će polagati na završnom ispitu. Od 8. do 11. aprila mogu da podnesu zahtev za izmenu odluke o izboru trećeg testa neposredno u matičnoj osnovnoj školi gde se unose i ispravke. Po isteku ovog roka đaci više neće biti prilike za predomišljanje, a 12. aprila će biti objavljeno konačno izjašnjenje učenika iz kojeg će predmeta raditi treći test na maloj maturi, na portalu Moja srednja škola i neposredno u školi. Završni ispit će se održati od 17. do 19. juna.