PROBNI TEST IZ SRPSKOG JEZIKA: Osmake namučili predugi tekstovi, zamenica "ja" i INSTRUMENTAL! Jedan zadatak im je bio pretežak

Učenici osmih razreda osnovnih škola u Srbiji danas su polagali probni test iz srpskog jezika na kome su im najviše muka zadali zadaci sa razumevanjem pročitanog teksta, književni rodovi i vrste, zamenica "ja", ali i značenje instrumentala.

Kurir je razgovarao sa učenicima Osnovne škole "Drinka Pavlovic" u Beogradu koji kažu da su zadaci na zaokruživanje bili laki, ali da im je ovaj test iz maternjeg jezika u poređenju sa matematikom bio dosta teži.

- Zadaci u kojima su nam odgovori ponuđeni i treba samo da zaokružimo su laki, ali oni u kojima se od nas traži razumevanje pročitanog su nam teži. U 19. zadatku je bio tekst koji je napisan na više od pola strane. Nisam ga ni pročitao do kraja te ga zato nisam ni uradio. Rekli su nam da pažljivo čitamo jer se u tekstu nalaze odgovori, ali većina nas to nije uradila. Ovo je samo probni test, videli smo otprilike kako izgledaju zadaci i imamo vremena da se pripremimo za završni ispit - kaže nam jedan učenik.

foto: Marina Lopičić

Druga učenica dodaje da su tekstovi bili predugački te da ih zbog toga nisu uradili.

- Takođe je bila i jedna pesma gde je trebalo odrediti književni rod, nismo bili sigurni da li je epika, lirika ili drama - zamišnjena je učenica.

Pored manjka koncentracije za čitanje tekstova učenici kažu da su imali probema i oko značenja padeža.

Kalendar male mature 23. mart test iz srpskog jezika i izbornog predmeta

8-11. april: Rok za promenu trećeg izbornog predmeta

17. jun završni test iz srpskog jezika

18. jun završni test iz matematike

19. jun završni test iz predmeta po izboru

21. jun preliminarni rezultati male mature

24. jun konačni rezultati male mature

25-26. jun: popunjavanje lista želja za upis

1. jul Konačna raspodela daka po školama

- U jednom zadatku se tražilo da se napiše značenje instrumentala. Znao sam samo jedno a to je društvo, ovog drugog nisam mogao da se setim, a zapravo je bilo to drugo. Sada su mi drugari rekli da je u pitanju sredstvo. U jednom zadatku je bilo podvučeno "ja" i da se napiše vrsta reči. To takođe nisam uradio - nabraja nam đak.

Podsetimo, osmaci danas polažu i probni test iz izbornog predmeta, a u ovoj generaciji najviše njih se odlučilo za geografiju.