"INTERPOLOVA ŽUTA POTERNICA MOŽDA VRATI MALU DANKU KUĆI?!" Rajko Nedić otkrio kako bi međunarodna objava ZAVRŠILA POTRAGU

Interpol je raspisao potragu za nestalom Dankom Ilić (2). Za nestalom devojčicom iz Bora na snazi je žuta poternica.

Žuta poternica predstavlja međunarodnu objavu za pronalaženje nestalih.

Dat je detaljan opis i imena roditelja. Kako piše na sajtu Interpola, devojčica ima bradavicu, viseću, dužine oko 1cm na resici levog uha, na strani ka licu, i mladež na nadlaktici leve ruke, sa spoljne strane ka leđima, nepravilnog oblika u boji za nijansu tamnijoj od boje kože.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, gostovao je u Pulsu Srbije gde je govorio o važnosti raspisane Interpolove poternice.

- Ta mreža preprodaje i otmice dece nije ništa novo. Znači to je u svim zemljama, pogotovo u Evropi. To je veoma organizovana ekipa koja se bavi tim poslovima, ali ukoliko vidi da je to poternica Interpola i da se je digla cela policija zapadne Evrope, moguće je i da odustanu. Da jednostavno dete, ako ništa drugo, ostave, puste ga i da se konačno vrati kući - rekao je Nedić.

Podsetimo, potraga za devojčicom Dankom Ilić (2) iz Bora, koja je nestala je u utorak u 13.45 u naselju Banjsko Polje, ušla je u šesti dan.

U trenutku nestanka, mala Danka je imala ljubičaste pantalone i maslinasto zelenu jaknu.

Danka ima dve godine, smeđu kosu i smeđe oči i visine je oko 85 cm. Devojčica ima bradavicu, viseću, dužine oko 1cm na resici levog uha, na strani ka licu, i mladež na nadlaktici leve ruke, sa spoljne strane ka leđima, nepravilnog oblika u boji za nijansu tamnijoj od boje kože.

