"ČUDNO JE ŠTO RODITELJI NISU BILI NA MESTU POTRAGE" Stručnjaci o potrazi za nestalom devojčicom: Sve je vrlo zbunjujuće

Potraga za nestalom devojčicom Dankom Ilić iz Bora ušla je u sedmi dan. Najnoviji trag koji se analizira i proverava jeste snimak iz Beča na kome se nalazi devojčica koja liči na Danku.

Istraga se proširila i na Austriju, a za malom Dankon je i Interpol raspisao poternicu.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" koji su analizirali celokupan slučaj nestale Danke bili su Mladen Radulović, novinar Kurira, Dimitrije Milutinović, policijski inspektor u penziji i Jugoslav Petrušić, međunarodni agent.

foto: MUP Srbije, EPA

Milutinović je komentarisao da li je i koliko olakšalo sve to što cela Srbija zna kako izgleda Danka:

- Do pre godinu i po dana bio sam u aktivnoj službi, ali taj crv profesionalizma koji je u vama uvek vas vuče. Prateći ova dešavanja preko društvenih mreža, verujte da deluju jako zbunjujuće. Normalno je da ne možemo biti upoznati sa podacima sa kojim barataju kolege koje rade na konkretnom slučaju. Nije ni dobro da znamo i da raspolažemo sa svim tim informacijama.

Petrušić nema sumnje u rad srpske policije, pa smatra da je novonastali sistem samo načinio žene da se saosećaju sa ovim slučajem:

- Kada se radi o nečemu što je jako ozbiljno, gde su životi u pitanju, a radi jedna institucija kao što je Srbija, gde postoje najbolji policajci koji mogu da dođu do adekvatnih pokazatelja i da spase živote, a ne da ugroze život hiljade žena koje plaču gledajući, te se saosećaju sa tim detetom - kaže on.

01:59 RADI SE O ZLOČINU, A NE OTMICI Stručnjaci nemaju dilemu: Roditelji nisu bili na licu mesta, policija tragala za dokazima od nule

Radulović je rekao da je čudno što roditelji nisu bili tu na licu mesta, već da je policija sama tragala za dokazima:

- Do sada, svaki put su roditelji bili na licu mesta nestanka, a u ovom slučaju ih niko nije video. Policija je sama tragala za dokazima na licu mesta za eventualnim telom devojčice, srećom nije pronađeno, a to znači da je verovatno živa, da je odvedena. S druge strane, vidimo da tokom poslednjih dana, milioni ljudi glume operativce, a ljudi sa terena mnogo više znaju, i sve što je drugim ljudima palo na pamet, ljudima sa terena je to dobro poznato, već su ispitali sve koji su bili neophodni za informacije. Jednostavno, narod prati ceo događaj, trebalo bi da budemo spokojni sa te strane da su inspektori uradili sve kako bi došli do informacija i zaokružili celu priču.

Radulović je spomenuo sistem "Pronađi me" kao i to koliko je on poboljšao razjašnjavanje ovakvih situacija:

- Ideja tog sistema je dobra, ali svaki od daljih i sledećih uključivanja biće sa manjim dejstvom jer je ovo sama po sebi pojava koja je nova u našem društvu. Apelujem da se taj sistem pažljivo uključuje, jer ako je potencijalni otmičar poznanik same porodice, on pri tom, ako vidi ime na televizijama, može da naškodi detetu. To je mač sa dve oštrice. Nadam se da će devojčica biti živa i zdrava, to će pomoći kod novonastalnih situacija, da se svi uključe u potragu i da jave ono što znaju. Vrlo moguće da je čovek iz Beča, koji ne napravio snimak, gledao naše portale i učinilo mu se da ona devojčica može biti Danka Ilić, pa je poslao taj snimak.

Kurir.rs

Bonus video:

00:41 Snimak iz Beča gde je navodno viđena Danka Ilić