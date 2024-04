NE SMEJU DA POGREŠE, A POSTOJI I OVA MOGUĆNOST Radulović o snimku iz Beča i zbog čega još uvek nije otkriven identitet devojčice!

O tome da li ćemo u nastavku istrage doći do više informacija u vezi sa nestankom devojčice, u emisiji Puls Srbije govorili su Mladen Radulović, novinar Kurira i Milan Žarković, kriminolog sa Kriminalističko-policijskog univerziteta.

- Mogu da kažem da ne čudi veliko ineresovanje domaće i strane javnosti za ovaj slučaj koje se pojačava i s obzirom na to da se pojedini podaci vezuju za nešto van teritorije naše zamlje. Ministarstvo radi u kontinuitetu već deveti dan i to na najvišem profesionalnom novou. Svaka nova informacija je osnov za nove pretpostavke i nove planove - rekao je Žarković i dodao:

foto: Kurir televizija

- Prvi cilj pretraživanja bio je vezan za mogućnost pronalaska deteta na tom prostoru. Pretraživalo se sa svih površina, iz zemlje i vazduha pomoću tehnike koja možda nije ni vidljiva. Mi nemamo informacija koje us trenutno dostupne MUPu. Moguće je da se traga za nekim predmetom koji bi mogao da stvori neke druge pretpostavke, ali u to ne možemo biti sigurni. Efekti sistema "Pronađi me" su se pokazali kao veoma pozitivni.

Radulović je komentarisao snimak iz Beča na kome se u prisustvu dve žene vidi devojčica za koju se još uvek sumnja da je možda Danka Ilić.

- Fotorobot je polazna osoba. Nemamo snimak direktan njihvih lica. Policija jednostavno analizira snimak i tih žena i devojčice. Zaustavlja frejm po frejm kako bi se utvrdila eventualna sličnost sa nestalom devojčicom. Bečka policija intenzivno radi na ovom slučaju.

foto: Kurir televizija

Izneo je svoj viđenje zbog čega još uvek nije otkriven identitet devojčice.

- Oni ne žure sa saopštenjem u cilju same istrage. Ako su te žene videle snimak u srpskim medijima to im je možda bio znak da treba da se udalje sa lica mesta, da odu u štek stan i da se pritaje - rekao je Radulović i dodao:

Zbog toga pretpostavljam da bečka policija ne žuri da iznese u javnost šta ona o tome zna, jer ako ona potvrdi identitet tih žena odmah će za njima bit raspisana poternica i biće im mnogo teže da se kriju. One su možda tokom dana i noći napustile Austriju ukoliko su shvatile da se njihove fotografije vrte po medijima. S druge strane snimak se još uvek analizira i ne smeju tek tako da izlaze sa saopštenjima sa poluinformacijama.

02:15 Radulović o mogućim razlozima neoglašavanja bečke policije

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:32 OBJAVLJIVANJE SNIMKA NA KOM JE MOŽDA DANKA ILIĆ VEĆ IMA OZBILJNU POSLEDICU?! Psiholog ukazuje na važne detalje za identifikaciju