FRANCUSKI PAS SE IZGUBIO U GRČKOJ, PRONAĐEN U LOZNICI: "Brzo mi je prišla i poljubila me, tražio bih je dok sam živ"!

Francuz iz okolone Liona došao je u Loznicu kako bi preuzeo psa kojeg je izgubio pre godinu dana na granici Grčke sa Turskom. Kako je pas stigao u Srbiju ostaće tajna, a priča o čoveku i njegovoj potrazi za najboljim prijateljem ganula je mnoge.

Početkom prošle godine, Remi i Raika su iz Francuske krenuli biciklom na put po Evropi. Nakon što su u Grčkoj Raiku napali drugi psi, gubi joj se svaki trag.

Njen vlasnik je mesecima bezuspešno pokušavao da je nađe, a onda je jedan poziv promenio sve. Raika je pronađena u privatnom prihvatilištu u Loznici.

„Bili smo iznenađeni oboje kada smo se ugledali, ali mi je brzo prišla i poljubila me. Ne mogu da vam opišem ovaj osećaj. Nikada nisam izgubio nadu da ću je pronaći“, priča Remi Dargere iz Francuske.

Raiku su slučajno pronašli članovi lozničkih udruženja za brigu o psima, a posle tri meseca kao lutalica bila je spremna za udomljavanje. Neuobičajen broj na njenom čipu podstakao je vlasnicu prihvatilišta da istražuje.

„Automatski kako sam otkucala njen broj čipa izleteo je oglas u kojem se ona traži, to je bila njena slika sa kačketom, sa svojim gazdom. Onda sam uzela da nazovem tog nekog potencijalnog gazdu i javio se Remi. Slali smo slike i tako dalje, shvatili da je to ona i on je odlučio da dođe po svog psa“, objašnjava Danijela Vujanić iz Udruženja „Beba Alts“ iz Loznice.

„Tražio sam je po Grčkoj mesec dana i onda sam shvatio ako je živa, da nije tu, da mora biti negde dalje, zato sam postavio oglas na društvene mreže. Raika je za mene član porodice, a ne samo pas, tražio bih je dok sam živ“, kaže Remi.

Izreka kaže: „Dokle god ima pasa na ovom svetu imamo razloga da verujemo u čuda“. U Remijevoj i Raikinoj priči čudo se zaista i desilo.

