OVAKO SU NAŠI VOJNICI NA KOŠARAMA IZLUĐIVALI NEPRIJATELJA: Ključnu ulogu odigrali ROMI i njihov MANGUPSKI SLENG! Ameri bili U ŠOKU

Vojska Jugoslavije pokazala je zavidnu hrabrost i moral u legendarnom boju na karauli Košare u aprilu 1999. godine, ali istovremeno i neverovatnu snalažljivost!

Malo je poznato kako su se naši vojnici dovijali u želji da onemoguće neprijatelje da presretnu njihove radio-veze, a o tome je pričao Rade Erić, rezervni kapetan Vojske Jugoslavije, u emisiji "Ratne priče sa Košara" koju je emitovao RTS.

Ratne priče sa Košara/RTS foto: Printskrin/Jutjub

Naime, Erić je ispričao da su tokom izviđanja koristili motorole i voki-toki stanice, koje su Amerikanci redovno prisluškivali, pa su morali da se dovijaju na razne načine kako ovi ne bi razumeli poruke koje šalju štabu.

Prvo su koristili sleng, a onda su nekim rečima davali novo značenje.

- Ljudi su često upotrebljavali, recimo, reč "mravi" umesto "vojnika". Municija je bila "hrana". Međutim, oni su imali dosta Hrvata koji su radili za Amerikance u Albaniji. Oni su prevodili. I, onda se, u jednom trenutku, setim, imao sam dosta Roma. Jedno njih 12. Bilo ih je iz okoline Beograda, Novog Sada... I kada krenemo u izviđanja, dam jednom stanici. Rekoh: "Gledaj, sad ću da ti diktiram. Kad nešto vidimo, ti pričaj na romskom, ali izvrni to nekako u onom mangupskom jeziku". A drugi Rom je bio dole, u četnom štabu, da zapisuje i prevodi - ispričao je Erić u emisiji emitovanoj na RTS.

Ova genijalna zamisao je urodila plodom.

foto: screenshot Youtube/RTS emisija Dozvolite

- I tako mi krenemo - ja pričam, ovaj se razveže i priča na romskom. Drugi samo beleži. I to se tako dobro pokazalo, jer ne znam koji to Amerikanac može da nađe nekog prevodioca da mu prevede romski jezik. I još taj mangupski njihov... Nema šanse. Još su pritom to bili jako dobri vojnici, što se malo zna. Odlični vojnici. A zahvaljujući tom jeziku baš su nam poslužili i za ovo navođenje i izviđanje.

foto: Printscreen

Bitka na Košarama, ili pakao Košara, bila je bitka između pripadnika Vojske Jugoslavije i pripadnika terorističke OVK, podržavane od strane regularne Vojske Albanije i NATO avijacije. Bitka se vodila oko graničnog prelaza Rasa Košares na granici SR Jugoslavije i Republike Albanije između 9. aprila i 10. juna 1999, tokom NATO bombardovanja SRJ.

foto: Društvene mreže, Printscreen

Cilj napada sa albanske strane (operacija Strela) bila je ostvarivanje kopnene invazije na Kosovo i Metohiju i presecanje komunikacije izmedu jedinica VJ u Đakovici i Prizrenu. Takođe, još jedan cilj je bio i zauzimanje šireg područja Metohije. Posle teških borbi VJ uspela je da porazi napadača i spreči njegov prodor na Kosovo i Metohiju. Pripadnici OVK uspeli su da zauzmu karaulu Košare zbog artiljerijske podrške Vojske Albanije, podrške NATO avijacije i malog broja vojnika VJ na tom području koji su morali da se povuku, ali su poraženi u njihovom planu kopnene invazije na tom pravcu uprkos podršci koju su imali.