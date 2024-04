ŽENA IZVELA PSA U PARK U KOJI IDU GODINAMA, PA DOŽIVELA ŠOK OD KOMŠIJE: Rekao mi je da ga više ne dovodim tu! Evo šta mu SMETA!

Mnogi vlasnici pasa svoje ljubimce izvode u šetnje u parkove, gde oni obavljaju malu i veliku nuždu. Međutim, to pojedincima smeta.

Jedna žena doživela je neprijatnost od komšije koji joj je tražio da više ne dovodi svog psa u parkić i to zato što je on video da on mokri na drvo.

- U zgradi pored parkića u koji odlazim godinama živi jedna simpatična porodica. Zapazila sam ih tako što kao prevozno sredstvo svi, i roditelji i mala deca, koriste isključivo bicikle. E jutros mi je taj tata prišao i uljudno me zamolio da svog psa više ne dovodim tu jer piški uz drvo i on je to video. Ja stvarno više ne mogu... Šta je ovo ljudi - upitala je jedna korisnica mreže X.

U zgradi pored parkića u koji odlazim godinama živi jedna simpatična porodica. Zapazila sam ih tako što kao prevozno sredstvo svi, i roditelji i mala deca, koriste isključivo bicikle. E jutros mi je taj tata prišao i uljudno me zamolio da svog psa više ne dovodim tu⤵️ — Krikijeva. (@sanja_sa) April 22, 2024

Jedna korisnica navela je da to drvo svakako nije njegovo.

- Obišla sam puno zemalja i svuda psi piške pored drveta ili u travi. Šta je sa ljudima danas? To zaista više nije normalno. Inače, uvek sam imala kućne ljubimce a i majka sam dvoje dece i nikad mi na pamet nije palo da će moji ili tudji ljubimci „zaraziti“ decu. Ludilo totalno - navodi se u jednom od komentara.

Korisnica je dodala da je inače park zatvoren ogradom, a da je ona bila na travnjaku pored.

- Potrebni su parkovi za životinje i parkovi za decu. Odvojeni. Ne mogu u pesak i deca i psi i mačke. Volim životinje ali više volim decu - glasi jedan komentar.

