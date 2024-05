STRANE SILE DEMONIZUJU SRBE, A ŠTA JE SA SRPSKOM DECOM KOJU SU UBILI MUSLIMANI?! Amerikanac ogorčen zbog licemerja nekih država

Generalna skupština Ujedinjenih nacija danas će glasati za usvajanje rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici, a protiv ovog pokušaja stranih centara moći da Srbima nalepe etiketu "genocidnog" naroda, pobunila se, ne samo domaća javnost već i strana.

foto: EPA/Sarah Yenesel

Tako su i mnogi stranci na društvenim mrežama ukazivali na suludost i licemerje ove inicijative, a među njima je i Aron Palasios, poznati tiktoker iz Amerike koji je često ukazivao na nepravdu prema Srbima.

foto: Tik Tok Printscreen

- U UN će 23. maja biti glasanje o rezoluciji i tražiće se da se 11. jul proglasi Međunarodnim danom sećanja na ratne zločine u Srebrenici 1995. godine. O tome sam i ranije pričao i rekao da verujem da će ova rezolucija biti iskorišćena za demonizaciju celokupnog srpskog stanovništva - započinje Aron svoje izlaganje.

On kaže da ono što se dogodilo u Srebrenici je bio ratni zločin. Taj sukob je, kaže, bio građanski rat između bosanskih Srba, bosanskih Muslimana i Hrvata. Bili su svi jedni protiv drugih.

foto: Printscreen/Youtube

- Govori se da je u Srebrenici bio ciljani napad na bosanske muslimane i mišljenje je da zato to treba nazvati genocidom. Međutim, šta je sa pogubljenjima u Sijekovcu u kojima su bosanske i hrvatske snage pogubile pravoslavne srpske civile, uključujući 18 dece?! To je bio ciljani napad posebno na pravoslavne Srbe. Šta je sa pogubljenjima u jami Kazani gde je Mušan Topalović, bosanski komandant i ratni zločinac, pogubio stotine srpskih civila iz Sarajeva i organizovao masovne napade na Srpkinje?! Opet, ovo je bio ciljani napad jer su bili pravoslavni Srbi - pita se on ogorčeno i dodaje:

foto: Privatna Arhiva

- Šta je sa pogubljenjima u Gornjoj Jošanici gde su 19. decembra 1992. godine, na slavu Sveti Nikola, bosanske snage pogubili 56 civila bosanskih Srba. Jedna od žrtava bila je i dvogodišnja beba Danka Tanović, a na meti su bili jer su bili pravoslavni Srbi.

Palasio dodaje da može da nabroji još puno primera. Zločina je bilo, ali nisu svi isto osuđeni.

- Ovo je bio užasan rat u kojem su sve strane učestvovale u strašnim zločinima i većna lidera bosanskih Srba izvedena je na suđenje i osuđena. Ali, onda imate ratne zločince kao što je Naser Orić, zvani branilac Srebrenice, koji je slavljen kao heroj i iako je učestvovao u mnogim egzekucijama srpskih civila i danas je na slobodi.

Navodi da je "ova rezolucija je potpuno licemerje i samo će podići tenzije na Balkanu". Posebna ironija je, kaže, što je "Nemačka jedna od zemalja koja je sponzor ove rezolucije".

- Zamislite to, Nemačka! Zemlja koja je bukvalno izmislila industriju masovnih pogubljenja civila tokom Holokausta. Ovo je licemerje. I znam da će mi ljudi u komentarima reći da sam u zabludi. Nije me briga! Pre nego što to uradite, pogledajte se u ogledalo, jer najverovatnije negirate zločine počinjene nad Srbima tokom ovog sukoba - istakao je.

Aron Palasios je, inače, veliki ljubitelj istorije i na Tik Toku često razmatra različite istorijske aspekte. On je u jednom videu priznao da se tako, proučavajući srspku istoriju, i zaljubio u Srbiju.

- Postoje brojni razlozi. Jedna od ključnih stvari jeste da sam ja radoznalo ljudsko biće koje je otkrilo srpsku istoriju - volim njihove ljude, njihovu kulturu i na neki način sam se zaljubio u to. Uvek sam bio fasciniran onim što Srbe drži zajedno, pitao se šta je to što ih drži kao jedno društvo, kao naciju, kao religiju... Jer, uprkos onome kroz šta su oni prošli u prošlosti, što je za mene slično onom kroz šta su Jevreji prošli u Drugom svetskom ratu, oni su na kraju opet održali svoj identitet, posebno kroz teške trenutke u svojoj istoriji - objasnio je on u jednom videu.

Inače, Aron je u međuvremenu posetio Srbiju i čak nagovestio da bi voleo da se bar na neko vreme preseli ovde.