LAŽNI SERVISERI UZIMAJU 2.500 DINARA ZA NAVODNO ČIŠĆENJE KLIMA-UREĐAJA: Niti ga očiste, niti napune!

Lažni serviseri klima mame korisnike niskim cenama, sami ih pozivaju i nude svoje usluge. Ubede ih da će odraditi vrhunsko čišćenje klime za dve, dve i po hiljade. Kada dođu na adresu, "urade" posao koji i vi sami možete odraditi, koji nije učinio da uređaji budu očišćeni i sigurni za upotrebu, a kada shvatite da ste nasamareni, nemate nikakva prava na povrat novca!

A posebno im ide naruku što je u ovom periodu navala na ovlašćene servisere, koji ne mogu ni za mesec dana od poziva da pruže uslugu zbog prezauzetosti. Tu oni bez ikakvih licenci love u mutnom i ne izdaju fiskalne račune.

- Zvali su nas na fiksni telefon i ponudili da očiste klimu za 2.000 dinara. Nama je ta cena bila primamljiva i pristali smo. Kada sam video da su samo skinuli poklopac i kao oprali filtere, shvatio sam da nešto nije u redu. Nisam hteo s njima da ulazim u raspravu, ali kada sam se kasnije konsultovao sa ovlašćenim serviserom, shvatio sam da sam nasamaren - ispričao je za Kurir N. D.

Da ima mnogo lažnih servisera, za naš list potvrdio je i Svetozar Luković iz jednog prestoničkog klima-servisa. On kaže da svojim uslugama prevaranti ne čine štetu njima, već potrošačima.

Novina Za fluorovane gasove potrebna licenca Luković otkriva i da je od početka godine za fluorovane gasove freone potrebna licenca. - Ljudi koji nisu iz struke neće moći da kupe te gasove. Ako klimi fali freon, mora prvo da se otkloni kvar, pa tek onda da se dopuni freon. Klima isto radi kao i frižider, ne dopunjujte freon frižideru. Ako se pokvari, dođe majstor i otkloni kvar.

- Svaki majstor koji je registrovan mora da izda i račun, oni koji ne izdaju račune za posao koji su obavili su prevaranti, varaju i državu. Na društvenim mrežama ima odvajkada lažnih servisera, a sada imamo i one koji sami pozivaju telefonom potencijalne klijente nudeći im jeftine usluge. To rade kao dodatni posao - lažno dopunjavanje klime, paušalno čišćenje... - upozorava Luković.

Kaže i da neovlašćeni serviseri nude i montažu klima-uređaja po ceni od 10.000 do 13.000 dinara.

- Problem je što oni ne ispoštuju pravila montaže, pa se nakon nekog vremena javi problem, a oni se više ne pojavljuju na terenu. Automatski, ako nije izdat račun, ako posao nije uradio ovlašćeni servis, klijent gubi garanciju i nema nikakva prava - objašnjava sagovornik.

Štetno po zdravlje Opasni koksaki i legionela iz klime Olakšanje koje osećamo dok klima radi u vrelim danima može biti opasno po zdravlje, naročito ako uređaj nije servisiran redovno. Opasne bakterije i gljivice se tu množe, a neke mogu da budu i smrtonosne. Pored gljivica, koksaki virusa i alergena, iz klima vreba i bakterija legionela, koja izaziva legionarsku bolest. Ona može da izazove upalu pluća koja može imati i smrtni ishod.

Korisnike savetuje da za čišćenje uvek angažuju ovlašćene servisere, kao i da tokom letnjih meseci jednom u 10 dana sami vodom operu filtere.

- Važno je da se klima redovno čisti, barem jednom godišnje, a ako je inverter, onda je preporuka dva puta. Kada se zaprlja filter, unutrašnjost, isparivač, prvi uzrok je povećanje potrošnje struje. Usled prljavštine se dešava da sam uređaj počinje da ima problem na kompresoru, da ne može da ostvari zadatu temperaturu i najbitnija stavka je zdravlje korisnika - navodi Luković.

Činjenice/ Potencijalna oboljenja infekcije disajnih organa

virusne upale pluća

bronhitis

legionarska bolest

alergije

bolesti prouzrokovane koksaki virusom

Cene za servis klima-uređaja prošle godine su iznosile od 4.000 do 5.000 dinara. Luković najavljuje da će veći serviseri uvećati cene i da će usluga servisa koštati od 5.500 do 6.500 dinara, dok cena montaže košta 12.000 dinara, a za inverter 18.000.

- To su cene za standardne klime 12, koju većina ljudi poseduje. Servis bi trebalo da se uradi dubinski, to je kompletno čišćenje, skidaju se plastike, filteri, nanosi se vreća na unutrašnju jedinicu, naprska se adekvatna hemija, sačeka se da ona odreaguje i to se ispere pod pritiskom vode. To je neki standard u servisiranju klime - objašnjava sagovornik.

Činjenice/ Kako sami da očistite filtere isključiti struju

skinuti poklopac

oprati poklopac na kojem se nalaze otvori za prolaz vazduha

filtere potopiti u mlaku vodu (do 30° C)

potopljene filtere ostaviti da stoje do 30 minuta

isprati ih mlazom vode

prosušiti i vratiti u klima-uređaj

