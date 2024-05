NI POSLE 62 DANA NI TRAGA NI GLASA O ANI IZ BEOGRADA Viđena kako izlazi iz autobusa na Vidikovcu: Bila je vesela kad smo se videli

Ana Ličnik (34) nestala je u nedelju, 24. marta. Poslednji put je viđena u javnom prevozu, a nakon izlaska iz autobusa broj 23 izgubio joj se svaki trag. Ivan Janjić, njen bivši partner, izjavio je da još nema nikakve informacije o Ani, te da ga neizvesnost ubija.

- Nemam šta novo da vam kažem, stojim pri svemu što sam rekao! Nemam nikakve informacije o Ani, samo želim da znam šta se sa njom dogodilo! Želim da ona bude pronađena i apelujem na sve ljude, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju, da mi se jave - rekao je Ivan.

foto: Printscreen/Instagram/moj_beo_grad_

"Bila je vesela kad smo se poslednji put videli"

On je ranije istakao da se sa Anom video desetak dana pre njenog nestanka kako bi rešili određene papirološke stvari. Popili su piće, kasnije razmenili nekoliko poruka, a ništa nije ukazivalo na to da se Ana ne oseća dobro ili da ima neki problem.

- Mi smo ostali u dobrim odnosima. Kada smo se videli bila je vesela, kao što je uvek i bila - rekao je tada Janjić.

Anine stvari, koje su ostale u autobusu, pronašao je izvesni Zlatko, koji ga je i kontaktirao.

- Kontaktirao me je izvesni Zlatko 24. marta i rekao mi da je pronašao Anine stvari. Tu je bila knjižica sa njenim dokumentima, lična karta, vozačka dozvola i telefon. Ja sam prihvatio te stvari, očekujući da će se Ana javiti na svoj telefon. Međutim, to se nije desilo. Znao sam šifru njenog telefona, skinuo sam je i počeo sam da zovem ljude iz njenog imenika. Međutim, niko mi nije dao informaciju gde bi ona mogla da bude. To mi je bilo sumnjivo. Dan posle sam otišao u policijsku stanicu; tamo su mi rekli da sačekam još par dana, možda se ona javi. Kako se nije javila, otišao sam da prijavim njen nestanak - ispričao je Janjić.

foto: Kurir televizija

Do danas on ima informacije koje ima i javnost, a to je da je Ana poslednji put viđena u autobusu broj 23, kako silazi sama kod Vidikovca. Policija je uhvatila kako prelazi preko puta radnje gde je sišla i tu joj se gubi svaki trag, kaže Janjić.

- Mi smo imali lep brak, iako nismo bili zvanično venčani. Uvek je bila uz mene. Razišli smo se prošle godine u julu. S obzirom na to da je prošlo vremena koliko je prošlo i da je Ana prodala stan neposredno pre nestanka, ne mislim da se tu desilo nešto dobro. Sve manje imam nade da ću je naći živu, mislim da bi policija trebalo da krene da istražuje i ubistvo. Prošlo je mnogo vremena; ako se u roku od mesec dana ne nađe osoba, jako su male šanse da je živa - rekao je ranije Janjić.

Kako ističe, išao je na poligraf, što je uobičajen proces.

- Ana ima tetku, brata i sestru, ali sa njima nikada nije bila u nekim odnosima. Nije mi se žalila ni na šta - kaže Janjić.

On ne isključuje nijedan scenario, pogotovo ne one najcrnje. Kako kaže, Ana je nedavno prodala i stan, imala je novca, pa je moguće i da je bila žrtva ucene ili moguća meta.

- Ljudi se ubijaju i za manje pare - rekao je ranije sagovornik.

Kurir.rs/Blic

Preneo: R.J.

