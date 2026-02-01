Slušaj vest

U vihoru Prvog svetskog rata, 1915. godine, Srbija je donela odluku koja je tada delovala smelo, gotovo neverovatno – da vojno zauzme Albaniju. Srpska vojska, iscrpljena ali odlučna, probila se do Tirane i prvi put u istoriji srpske države izašla na prag Jadrana. Bio je to trenutak koji je nosio snažnu simboliku: more je, kako su savremenici govorili, „bilo do kolena“.

Vest o uspehu stigla je brzo i jasno. Ministar vojni je 29. maja dobio telegram od đenerala Popovića sa kratkom, ali istorijskom porukom: „Tirana je zauzeta!“ U tom trenutku činilo se da Srbija, uprkos ratnim stradanjima, ostvaruje vekovni san o izlasku na more i jačanju svog položaja na Balkanu. Međutim, slavlje je kratko trajalo. Srpska okupacija Albanije izazvala je oštre reakcije velikih saveznika – i Rusija i Engleska bile su ljute zbog tog poteza, smatrajući ga opasnim presedanom u složenim balkanskim odnosima. Pod snažnim diplomatskim pritiscima, Srbija je bila prinuđena da se povuče, iako je pobeda bila ostvarena na terenu.