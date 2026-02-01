ISTORIJSKA ČITANKA KURIRA – MOMČILO PETROVIĆ: DAN KADA JE SRPSKA VOJSKA UŠLA U TIRANU – MORE NA DOHVAT RUKE, A POVLAČENJE KAO SUDBINA
U vihoru Prvog svetskog rata, 1915. godine, Srbija je donela odluku koja je tada delovala smelo, gotovo neverovatno – da vojno zauzme Albaniju. Srpska vojska, iscrpljena ali odlučna, probila se do Tirane i prvi put u istoriji srpske države izašla na prag Jadrana. Bio je to trenutak koji je nosio snažnu simboliku: more je, kako su savremenici govorili, „bilo do kolena“.
Vest o uspehu stigla je brzo i jasno. Ministar vojni je 29. maja dobio telegram od đenerala Popovića sa kratkom, ali istorijskom porukom: „Tirana je zauzeta!“ U tom trenutku činilo se da Srbija, uprkos ratnim stradanjima, ostvaruje vekovni san o izlasku na more i jačanju svog položaja na Balkanu.
Međutim, slavlje je kratko trajalo. Srpska okupacija Albanije izazvala je oštre reakcije velikih saveznika – i Rusija i Engleska bile su ljute zbog tog poteza, smatrajući ga opasnim presedanom u složenim balkanskim odnosima. Pod snažnim diplomatskim pritiscima, Srbija je bila prinuđena da se povuče, iako je pobeda bila ostvarena na terenu.
Tako je ostala zapamćena jedna od najgorčih epizoda naše istorije: Srbija je stigla do mora, ali je morala da izađe nazad na suvo. Pobeda bez koristi, trijumf bez nagrade – i još jedan dokaz da se sudbina malih naroda često odlučuje daleko od bojišta.
- Kako je srpska vojska uspela da uđe u Tiranu?
- Zašto je Srbija odlučila da zauzme Albaniju 1915. godine?
- Šta je stajalo u telegramu koji je ušao u istoriju?
- I zašto su saveznici naterali Srbiju da se povuče?
Sve to otkriva Momčilo Petrović u novom izdanju serijala „Istorijska čitanka Kurira“.
Ne propustite u nedelju – samo uz Kurir!