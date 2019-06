STVAR U SVOJE RUKE: Evo kako da postanete sigurniji u sebe

Verovali ili ne, na poslu je samopouzdanje ponekad važnije od kvalifikacija.

Zamislite situaciju: vaš kolega – sa istim zvanjem i iskustvom – upravo je unapređen. Vi – sa istim rezultatima i doprinosom kompaniji – niste. Zašto?

Istraživanje koje je sproveo Univerzitet Karnegi Melon pokazuje da su ljudi skloniji da primete i zapamte one koji su spremni na samopromociju. Tako samopouzdanje daje jače rezultate od stvarne stručnosti. Naravno, ako se hvalite bez razloga, svi će to vrlo brzo primetiti. Ali ako svoj posao obavljate savesno i postižete rezultate, morate drugima to da date do znanja.

foto: Promo

U trenucima kada treba da dobijete unapređenje ili povišicu sve se svodi na vaše samopouzdanje. Ako vas menadžment već ima u vidu, na vama je da situaciju pogurate u svoju korist. Time dodatno pokazujete i da ste spremni da preuzmete odgovornost i da imate stvarne osobine lidera. Jer – najpre radite za sebe.

Samopouzdanje i umeće da se zauzmete za sebe nije nešto sa čim se rađate; naprotiv, to je veština koja se uči. Na početku će vam sigurno biti neprijatno da sami sebe pohvalite, ali svaki sledeći put će biti sve lakše. Evo nekoliko stvari koje vam mogu biti od pomoći

foto: Promo

1. Zapišite svoje uspehe

Jedna činjenica je zajednička svima: ako znate da ste prethodni zadatak dobro uradili, spremnije ćete pristupiti sledećem. A tako se stiče i dodatno samopouzdanje. Zato napravite listu.

Popišite sve ono u čemu ste već uspeli, ma koliko vam se činilo sitnim. Kada sve zasluge vidite objedinjene, shvatićete ne samo da ste dovoljno dobri, već da ste odlični i da tako treba i da nastavite. I stalno dopunjavajte svoju listu. U trenutku kada treba da pomenete svoje uspehe zbog unapređenja, bićete spremni.

2. Prihvatite napredak

Prihvatite sopstveni napredak. Razmislite: u odnosu na prvi dan na poslu: sada bolje predstavljate projekte, lakše razgovarate i sa kolegama i sa menadžmentom, pokazujete više inicijative… Ukratko – mnogo ste bolji nego što ste bili.

Zašto da mislite da je ovo vrhunac vaše karijere?

Da biste napredovali, morate da budete svesni i svega onoga u čemu niste dovoljno dobri i da se potrudite da to poboljšate. Nijedno stanje, dobro ili loše, ne mora da bude trajno. A tu sve zavisi od vas. Zašto ne biste prigrlili sve mogućnosti? Nikada nije kasno da nastavite da učite. Dobro odabran program će vas učiniti svestranijim i poželjnijim saradnikom, što će i vaši nadređeni sigurno primetiti.

foto: Promo

3. Mali koraci

Kada gradite samopouzdanje, krećite se manjim koracima. Ako treba da javno govorite, neka to prvi put ne bude u gradskoj skupštini. Počnite od kompanijske sale za sastanke i ljudi koje poznajete.

Svaki put kada uspešno obavite nov, nepoznat zadatak, čestitajte sebi. Možete čak i da to podelite sa nekim od kolega. Ne samo da ćete i sebi priznati da ste bili uspešni, već iz prve ruke možete da posavetujete druge kada se nađu u sličnoj situaciji. A oni će to ceniti.

4. Pređite sa „ja“ na „mi“

Ipak, povedite računa o tome da vas rast sopstvenog samopouzdanja ne pretvori u egocentrika koji svaku priliku koristi da se istakne. Lični napredak prenesite i na svoj tim, na one s kojima svakodnevno sarađujete. Uspesi treba da budu zajednički.

Na kraju, i ako u početku ne ide jednostavno – ne odustajte. Jer tako propuštate svoju veliku šansu.

