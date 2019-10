STIGLO I U SRBIJU: Ovo je rešenje koje će pomoći VAŠOJ KOMPANIJI da UVEĆA PROFIT, uz minimalne troškove

Education for business

Kompanije u Srbiji, kao i one u regionu, suočavaju se sa sve većim problemom pronalaženja i zadržavanja kvalitetnih i motivisanih zaposlenih, a jedan od glavnih razloga su radni uslovi koji ne pružaju priliku za napredovanje i usavršavanje. Zbog ovoga su poslodavci izloženi velikim gubicima. Prema Forbsu, svaki nemotivisan zaposleni košta kompaniju oko 500 evra godišnje.

Ali, dobra vest je da je u Srbiju najzad stiglo inovativno rešenje za poboljšanje motivacije i zadovoljstva zaposlenih koje ujedno i kompanijama donosi prosperitet i bolju zaradu. Reč je o CompanyAcademy.

Personalizovana online platforma sa preko 400 online i video kurseva za usavršavanje zaposlenih

Ono po čemu se CompanyAcademy (CA) razlikuje je inovativna online platforma sa preko 400 kurseva, koja postaje interna škola (odakle i potiče njen naziv) na kojoj zaposleni mogu izuzetno lako da se usavršavaju bilo kada i sa bilo kog uređaja uz internet konekciju.

To je zapravo napredna verzija Learning Management Systema, koji je u svetu svoju ekspanziju doživeo još pre nekoliko godina, ali je sada, zahvaljujući CompanyAcademy, konačno zaživeo i kod nas.

Kursevi na CA platformi pokrivaju čak 12 poslovnih oblasti, pa se zaposleni, shodno svojim potrebama i ciljevima, mogu usavršavati u ljudskim resursima, marketingu, dizajnu, prodaji, biznisu, programiranju, jezicima, produkciji, administraciji mreža, informacionoj pismenosti, kao i menadžerskim i mekim veštinama. Dakle, pokriva skoro sve sfere koje su neophodne zaposlenima da napreduju i lično i profesionalno.

Ako želite da vidite kako izgleda ova online platforma, sada imate priliku da je isprobate 14 dana besplatno, da se upoznate sa svim njenim funkcionalnostima i dobijete besplatan kurs veština jasne i uverljive prezentacije.

Sveobuhvatne usluge za kontinuiran rast kompanija

CA je namenjena kompanijama koje žele da kroz razvoj i usavršavanje zaposlenih povećaju svoje kapacitete, osvoje nova tržišta i višestruko uvećaju profit.

Pored jednostavnog online usavršavanja, CompanyAcademy organizuje sve vrste praktičnih obuka za zaposlene i live stream treninge, vodi profesionalnog consulting i pruža savremenu produkciju uz korišćenje multifunkcionalnog studija.

Ono za šta su kompanije do sada pokazale najviše interesovanja je definitivno to što i one i njihovi zaposleni na CA mogu da steknu i prestižne domaće i svetske sertifikate.

20 godina iskustva u edukaciji ima osnivač CompanyAcademy

Iza ovog savremenog rešenja, koje je neophodno svakoj kompaniji, stoji internacionalna kompanija LINKgroup, koja je prepoznala potrebu kvalitetnog treninga i usavršavanja zaposlenih. Ona se i sama pridržava svog patenta, pa tako svi zaposleni u LINKgroupu dobijaju profesionalnu edukaciju na svom radnom mestu.

Nakon dve decenije rada u edukaciji koje su iznedrile i prvi sistem za učenje na daljinu na ovim prostorima, LINKgroup je svoje iskustvo usmerio i na kreiranje posebno osmišljene edukacije namenjene isključivo kompanijama i zaposlenima. Pored CompanyAcademy, LINKgroup okuplja 11 edu-ustanova, 2 instituta i čak 30 obrazovnih servisa.

Zašto bi CompanyAcademy trebalo da ima svaka kompanija?

Naime, kompanije koje imaju razvijen sistem obuke sličan onom kakav nudi CA ostvaruju i do 218% veći prihod i za 24% veću profitnu maržu. Zbog toga ne čudi što preko 70% ispitanika planira da u narednom periodu kupi obrazovni sistem sličan CA platformi.

Rezultati istraživanja su nedvosmisleni – preduzeća koja žele da u budućnosti ostanu na vrhu moraće da ulažu u usavršavanje svojih zaposlenih.

Uz CompanyAcademy sada će i kompanije iz Srbije i regiona imati isplativ način da zaposlenima pruže najkvalitetniju personalizovanu obuku, uz minimalna ulaganja i veće prihode, što će im pomoći da budu konkurentne na domaćem, pa čak i svetskom tržištu.

Unapredite i vi svoje poslovanje kroz inovativna poslovna rešenja

Brojne uspešne kompanije i organizacije iz zemlje i regiona već koriste CA edukaciju. Ona vam pomaže da smanjite troškove obuke uz maksimalan učinak, povećate produktivnost zaposlenih, štedite vreme i poboljšate organizaciju, lako i jednostavno transformišete timove i sektore, motivišete zaposlene i pratite njihov napredak kroz izveštaje o uspehu i statistici. Drugim rečima, sa CA dobijate najisplativiji način za jačanje svog biznisa.

Ako želite da i vi među prvima koristite ovaj isprobani i učinkoviti sistem za usavršavanje i u svojoj kompaniji, pozovite CA eksperte i zajedno osmislite vašu personalizovanu uslugu. Dodatno ćete potpuno besplatno dobiti i korporativni consulting.

Osigurajte kompletnu podršku za rast vaše kompanije.

