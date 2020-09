DO POSLA BEZ DIPLOME: 10 odlično plaćenih IT poslova za koje vam nije potrebna fakultetska diploma

Zahvaljujući brzom razvoju tehnologije, velikoj potrebi za kvalitetnim radnicima i novim trendovima u poslovanju, danas je moguće doći do veoma plaćenog posla u IT sektoru, čak i bez fakultetske diplome – ovo je glavni zaključak novog svetskog istraživanja.

Ukoliko posmatramo kompaniju Coding Dojo, jednog od autoriteta kada je u pitanju IT sektor u svetu, IT-jevci koji nemaju diplomu fakulteta ni programerskog iskustva mogu da pronađu posao i sa početnom platom koja ide čak do 90.000 evra godišnje. Baš kao i u svetu, i u Srbiji i regionu postoji veliki broj otvorenih radnih pozicija u ovom atraktivnom sektoru koje od kandidata ne zahteva diplomu. Naravno, kod nas su početne zarade ipak niže nego u svetu, ali su i dalje i do nekoliko puta veće od prosečne plate.

Predstavljamo vam 10 IT poslova za koje vam nije potrebna diploma.

Data scientist

Ovi stručnjaci imaju odgovoran posao – treba da razumeju poslovne ciljeve kompanije i pronađu način da se različite vrste podataka iskoriste za postizanje tih ciljeva. Karijera data scientista zauzima visoko treće mesto na listi od 50 najboljih poslova, koji se ne odnose samo na IT sektor, što i ne čudi, jer oni koji imaju sreće da se bave ovim lukrativnim zanimanjem ističu da su izuzetno zadovoljni na poslu, čemu posebno doprinosi početna godišnja plata koja iznosi oko 90.000 evra.

Frontend engineer

Ovo je veoma traženo i dinamično zanimanje u kome ćete voditi računa o izgledu i funkcionalnosti sajtova i web aplikacija. Jednom rečju, vaš zadatak biće da oduševite korisnike. Ono što će vas oduševiti, pored kreativnosti i zanimljivosti samog posla, jeste početna plata koja iznosi oko 60.000 evra na godišnjem nivou.

Java developer

Java programski jezik se naširoko primenjuje u programiranju – od najjednostavnijih digitalnih uređaja do složenih web rešenja i sajtova velikih korporacija. Upravo zato Java programeri lako dolaze do posla, sa više nego primamljivom početnom zaradom, koja se kreće oko 60.000 evra godišnje.

Data engineer

Ovi jedinstveni stručnjaci podsećaju pomalo na detektive. Njihov zadatak je da proučavaju i analiziraju podatke i na osnovu toga donose zaključke koji mogu da unaprede poslovanje kompanije. Možda ne zvuči kao najjednostavniji posao, ali zapravo je veoma interesantan i odgovoran, pa oni koji ga obavljajui u prvoj godini svog rada mogu da zarade i do 80.000 evra.

Software engineer

Ovo je jedno od 10 najtraženijih zanimanja na svetu, što ne treba da čudi s obzirom na to da živimo u doba softvera. Stoga su kompanijama potrebni ljudi koji znaju da održavaju, kreiraju različita softverska rešenje i da upravljaju njima. U skladu sa tim, početna godišnja plata koju kao software engineer možete da dobijete u svetu iznosi oko 80.000 evra.

Applications engineer

Danas, kada gotovo niko od nas ne ispušta iz ruku svoj pametni telefon, a računari su na svakom koraku, potrebni su ljudi koji znaju da kreiraju i razvijaju funkcionalne i korisne aplikacije. Tu na scenu stupaju upravo stručnjaci za razvoj aplikacija, sa početnom godišnjom zaradom od oko 55.000 evra.

Business analyst

Veliki deo današnjeg poslovanja odvija se u digitalnoj sferi, stoga ljudi koji su sposobni da pokrenu i razviju uspešan online biznis predstavljaju veoma cenjene lidere u tom svetu. Da bi bile uspešne, kompanije se bore za ove stručnjake, a jedan od načina da ih pridobiju predstavlja i početna zarada, koja iznosi oko 55.000 evra za samo godinu dana.

Systems engineer

Profesionalci odgovorni za funkcionisanje kompleksnih IT sistema moraju da obezbede široku podršku za sve elemente od kojih se takav sistem sastoji: od desktopa, preko servera, pa sve do mreže. Zapravo, bez njih je nezamislivo postojanje bilo kakvog kompanijskog sistema, što ove stručnjake čini veoma cenjenim, a početna plata je 65.000 evra godišnje.

Software developer

Osoba zadužena za kreiranje i pokretanje novih softvera danas je među najtraženijim na tržištu rada jer se kompanije često utrkuju koja će kupcima ponuditi kvalitetniji softver. Stoga početna plata za ovo atraktivno zanimanje iznosi oko 60.000 evra godišnje.

Cloud engineer

Jedan od najsigurnijih načina za čuvanje podataka je Cloud, stoga mnoge kompanije zapošljavaju stručnjake koji će im omogućiti održiva i sigurna rešenja za pohranjivanje podataka i tranziciju različitih funkcija na Cloud. Kako je ovo inovativno rešenje od koga može zavisiti i budućnost poslovanja, ovi stručnjaci su veoma traženi i imaju sjajnu početnu platu od blizu 80.000 evra godišnje.

U IT svetu znanje je mnogo važnije od diplome

Za mnoge roditelje i studente glavni cilj je upisati dobar fakultet, međutim, pravi cilj treba da bude spremnost za karijeru, ističe Ričard Vang, CEO kompanije Coding Dojo. Prema njegovim rečima, sve više poslodavaca shvata da je znanje vrednije od diplome.

Zato najbolje svetske kompanije, kao što su Google, Apple, IBM i druge, ne insistiraju toliko na fakultetskoj diplomi koliko na upotrebljivim znanjima kandidata.

„Kada zapošljavam programera, gledam šta zna i šta je radio, a ne šta je završio”, uobičajena je rečenica i kod domaćih IT poslodavaca.

Zato mogućnost zaposlenja u IT industriji i ostvarivanje dobro plaćene karijere bez diplome nije samo dobra vest za srednjoškolce koji bi odmah hteli da rade već i za ljude koji žele da promene karijeru, ali nemaju fakultetsko obrazovanje iz IT-ja.

Kako da bez fakulteta steknete veštine za neko od ovih plaćenih zanimanja?

Dakle, možda vam diploma nije potrebna, međutim, ono što vam je potrebno svakako je praktično znanje. A zahvaljujući sve većem broju kvalitetnih IT obuka i online kurseva, do takvog znanja je moguće doći i bez fakulteta.

Kada su u pitanju Srbija i region, jedna od najcenjenijih ustanova za školovanje IT stručnjaka po mišljenju mnogih je ITAcademy, na kojoj je za samo 12 meseci školovanja (u učionici ili preko interneta) moguće steći kvalitetna i naplativa znanja.

Sa ove međunarodne IT škole ističu da veliki broj polaznika nalazi zaposlenje brzo nakon završetka školovanja, a neki već i tokom samog školovanja, čak i sada – u doba krize zbog pandemije.

Štaviše, poslednja istraživanja pokazuju da, uprkos pandemiji, zaposleni u tehnološkom sektoru ne moraju da brinu – u budućnosti se predviđa siguran rast poslova iz ove oblasti.

Dakle, ukoliko ste zabrinuti za svoju karijeru zbog globalnih promena koje je donela pandemija ili tek treba da započnete karijeru, IT je sektor u kojem bi trebalo da planirate svoju poslovnu budućnost. A u novom digitalnom vremenu cene se znanja i stručnost, a ne papir. Iz tog razloga nikad nije kasno da počnete sa učenjem.

