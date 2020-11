MENJATE KARIJERU? Evo zbog čega je programiranje idealan izbor

Da li su vas oduvek zanimale moderne tehnologije i nove sprave, ali ste smatrali da je ovo polje nedostupno? Ako je odgovor „da“, onda je profesija programera idealan izbor za vas. Prednosti koje celokupna oblast informacionih tehnologija, a posebno programiranje, nudi osnovni su razlog zbog koga mnogi žele da izgrade karijeru u ovom poslu. Pre svega drugog, danas učenje programiranja nije nedostupno.

Kako bismo što detaljnije približili jedno od retkih zanimanja koje će vam svuda u svetu obezbediti brzo pronalaženje radnog mesta i odličnu zaradu, predstavljamo vam 4 razloga zbog kojih bi trebalo da se oprobate u ulozi programera.

Posao čeka na vas

U zavisnosti od toga za učenje kog programskog jezika se opredelite, sami ćete odrediti svoju buduću IT karijeru. Važno je znati da lošeg izbora nema, jer za koji god programski jezik da se usavršite, nećete morati da brinete za posao.

S obzirom na to da se danas čitavo društvo oslanja na upotrebu modernih tehnologija, programeri su neophodni u svim sferama poslovanja. Pored toga, dok mnoge druge industrije smanjuju broj radnih mesta, IT sektor je jedan od retkih kome su uvek potrebni novi stručnjaci. Istraživanja pokazuju da se i u godinama koje slede očekuje isti trend, što znači da je jedina prepreka ka dobijanju odličnog posla učenje programskih jezika.

Vaša kreativnost odrediće vaše granice

Nakon što savladate veštine koje će vas kvalifikovati kao programera, moći ćete da stvarate sve što poželite. Bilo da su to aplikacije za mobilne telefone, poslovni softveri bez kojih danas ne može da funkcioniše nijedna kompanije ili web sajtovi, sa pravim izborom programskog jezika moći ćete da se specijalizujete za oblast koja vas zanima.

Nakon što steknete obrazovanje, uspeh koji ćete postići u ovoj karijeri zavisiće isključivo od vaših ideja i ambicija.

Imaćete priliku da radite od kuće i putujete

Mogućnost rada na freelance projektima je nešto na čemu programerima najviše zavide. Programerska znanja i veštine omogućiće vam da sami birate okruženje u kome ćete obavljati svoja zaduženja. Ukoliko se opredelite da novac zarađujete radom na freelance projektima za klijente širom sveta, bićete u prilici da programirate sa gotovo bilo kog mesta.

Zarada vam više neće predstavljati problem

Prosečna početna plata programera u Srbiji iznosi oko 800 evra, a već posle nekoliko godina iskustva, prelaskom na seniorsku poziciju ovu sumu možete udvostručiti. Ovi podaci najčešći su razlog zbog koga mnogi žele da postanu programeri, ali kao što je već pomenuto, programiranje nudi i brojne druge beneficije.

Ipak, da biste došli u situaciju da uživate u velikoj zaradi, brzom pronalaženju posla, radu od kuće i ostalim prednostima ove profesije, potrebno je da steknete tražena programerska znanja.

Kvalitetno IT obrazovanje omogućiće vam da napravite prvi i najvažniji korak, koji će vam obezbediti posao. Do takvog obrazovanja i sertifikata možete doći već posle godinu dana školovanja na proverenoj instituciji koja se bavi obrazovanjem IT kadra. Sve što vam je potrebno da biste započeli kvalitetnu karijeru jeste da izaberete obrazovni program koji vas obučava za programiranje u odgovarajućem programskom jeziku.

