TIPOGRAFSKI ALATI: Ovih 5 alata grafičkim dizajnerima pomažu u radu s fontovima

Svaki dobar dizajner će vam reći da mu je proces uklapanja različitih fontova istovremeno jedan od najtežih delova dizajna, ali da isto tako donosi veliku satisfakciju kada se završi na pravi način. Igranje sa slovima jeste zahtevno, ali kreativci zapravo uživaju u tome.

Mnogi su se čak opredelili za to da se tokom svoje karijere profesionalno posvete kreiranju novih fontova, pa im je tako tipografija ostala uža specijalnost. Međutim, čak i njima je s vremena na vreme potrebna pomoć kako bi mogli da istraže tržište i vide da li ima nekih novina.

Zato oni koriste alate koji su specijalizovani za obavljanje ovog posla. Postoji veliki broj faza u kreiranju i odabiru tipografije. Sve se one mogu izvršiti kroz ovih nekoliko servisa koje smo izdvojili za vas.

foto: Promo

Right Font

Ako ste korisnik i jednostavno volite Apple tehnologiju, ova aplikacija će vam biti najbolji prijatelj kada je reč o organizaciji fontova. RightFont vam pomaže da napravite bazu i klasifikujete sve tipografske fajlove koje imate, kako biste im što lakše pristupili i uštedeli vreme za izbor. Svi fajlovi su prikazani, odnosno ispisani pripadajućim fontom.

Ovu aplikaciju možete preuzeti besplatno i koristiti je tako 15 dana, čega ćete morati da platite jednokratnu licencu, koja iznosi 35 $.

foto: Promo

Fonts Ninja

Dizajneri, kao i većina ostalih kreativaca, svoju inspiraciju traže najpre na internetu. Gledajući različite sajtove, oni nailaze na nove ideje za fontove koje mogu koristiti.

Problem je to što nije uvek jednostavno ustanoviti koji je konkretni tip slova korišćen. Zato je Fonts Ninja sjajan izbor. U pitanju je ekstenzija za pretraživač Chrome pomoću koje ćete lako saznati koji je font korišćen. Dovoljno je da prevučete kursor preko teksta koji vas zanima i odmah ćete dobiti odgovor na pitanje o kom fontu je reč.

Takođe, u okviru same ekstenzije možete kucati tekst i trenutno videti kako to izgleda u tom konkretnom fontu. I to nije sve. Ako vam se rezultat dopada, ova aplikacija će vam pokazati i na kom izvoru možete da nabavite taj tip.

foto: Promo

Font Self

Za sve dizajnere koji zaista žele da se oprobaju u kreiranju svog fonta, ovo je neizostavni alat koji jednostavno morate imati. Reč je o dodatku koji se instalira u Ilustrator ili Photoshop, u zavisnosti od programa koji koristite. On vam pomaže da svoj rukopis ili bilo koje slovo koje napišete rukom, transformišete u digitalni oblik kojim možete manipulisati u okruženju nekog od softvera koje koristite.

Ekstenzija za Ilustrator košta 39 $, a ako želite da je imate i na Ilustratoru i na Photoshopu, moraćete da izdvojite 59 $.

Archetype

Alat kao ovaj verovatno bi bio koristan web dizajnerima koji pokušavaju da naprave u isto vreme i atraktivno, ali i funkcionalno rešenje za svoje proizvode.

Archetype će vam pomoći da složite fontove koje želite da koristite, ali i da im nadogradite prostor za koji želite da se uvek poštuje prilikom korišćenja ovog fonta. U ovom poslu stručnjaci to nazivaju „prostorom za vazduh”, jer na ovaj način izbegavate da se tekst zalepi za ivicu strane, ili naslov za ostatak teksta.

foto: Promo

Typeface app

U slučaju da vam se aplikacija Right font ne dopada, možete isprobati i Typeface, koji ima slične opcije, ali daleko primamljiviji izgled. Minimalistički dizajn ovog programa apsolutno se uklapa u težnje ciljne grupe. Pored estetike, takođe imate opciju i da tagujete i klasifikujete fontove kako bi vam bili pregledniji i kako biste im jednostavnije pristupili. Isprobajte oba programa i procenite koji vam više odgovara.

Naučite kako

Ako ste mislili da će vam ovi alati završiti posao, prevarili ste se. Da biste mogli da ih koristite, neophodno je da i sami znate koji font se uklapa sa kojim drugim i gde sve to može da se primeni. Ovaj osećaj ne možete steći na kratkim kursevima, pa ne gubite vreme na jednomesečne tečajeve ili dvomesečne treninge. Pored tipografije, dizajn podrazumeva i mnogo drugih segmenata kojima morate ovladati pre nego što zapravo budete mogli da nazovete sebe dizajnerom. Za sve njih biće vam potrebna barem godina usavršavanja.

Zato upišite jednogodišnju sertifikovanu obuku za grafički dizajn i opremite se svim znanjima koji vam mogu ostvariti sve poslovne snove.

Promo tekst

Kurir