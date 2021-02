IT SEKTOR IMUN NA KORONA KRIZU: Posla ima za preko 7.000 novih radnika godišnje

Programeri, ali i svi ostali zaposleni u IT sektoru, zvanično su najmanje osetili posledice epidemije koronavirusa.

Ovo potvrđuje činjenica da čak 90% IT firmi nije otpustilo nijednog radnika tokom najgoreg dela pandemije, a domaća IT industrija zabeležila je rast i u 2020. godini. Istovremeno, našoj zemlji nedostaje najmanje 7.000 IT stručnjaka godišnje, a pozicije u ovom sektoru ostale su na vrhu najplaćenijih.

Drugim rečima, IT sektor u Srbiji postaje sve važniji: vrednost IT usluga konstantno raste, kao i broj zaposlenih, što je dovelo do veoma visokih plata IT stručnjaka, a oni koji se odluče da steknu odgovarajuću ekspertizu ne čekaju ni dana na posao u struci.

IT tržište u Srbiji je, uprkos pandemiji, nastavilo da raste, a izvoz IT usluga je samo u prvoj polovini 2020. godine dostigao čak 702,7 miliona evra, što pokazuje jak potencijal za budući rast. Prosečna plata po radniku u IT sektoru je i do nekoliko puta veća od prosečne plate u drugim sektorima, a mogućnost lakog zaposlenja, brojni benefiti i fleksibilno radno vreme samo su neki od razloga koji čine da u IT sektoru gotovo nema nezaposlenih.

Iako su odlična plata i zagarantovan posao već duže vreme glavne karakteristike pomenute oblasti, ove brojke otkrile su i nešto novo – sada je najbolji trenutak za ulazak u IT svet.

Najbrže rastuća oblast u potrazi za novim stručnjacima

Poslednja istraživanja su pokazala da je IT industrija u Srbiji isplivala kao jedina oblast u kojoj posledice pandemije nisu ostavile gotovo nikakve tragove i koja se širi neverovatnom brzinom. Takav trend doprineo je tome da tržištu nedostaju školovani stručnjaci u svim sektorima informacionih tehnologija, i to ne samo oni najiskusniji već i oni koji su na početku karijere.

Programeri, developeri mobilnih aplikacija, administratori mreža, IT menadžeri i dizajneri koji poseduju najsavremenije veštine ne samo da ne moraju da čekaju na posao već se nalaze na slatkim mukama.

Za razliku od drugih zanimanja, njihov „problem” je odabir jednog, najboljeg radnog mesta iz brojne ponude. S obzirom na sve veći značaj koji u našim životima zauzimaju programi, mobilne aplikacije, web sajtovi i drugi proizvodi IT sektora, ova oblast će i u godinama koje slede sigurno biti idealno mesto za izgradnju profesionalne karijere.

Šta se traži na konkursima za IT poslove

Da biste postali deo IT sveta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i dobro se pripremite za buduće zanimanje.

Pored revnosnog učenja, da biste započeli uspešnu IT karijeru, morate da steknete i dodatne poslovne veštine, kao i da svoje znanje umete da primenite u praksi.

A odličan dokaz da imate upravo takve veštine je i posedovanje priznatih međunarodnih sertifikata velikih internacionalnih IT kompanija i organizacija kao što su Microsoft, Zend, Adobe, Oracle, Autodesk... Kombinacijom ovakvih znanja i sertifikata izdvojićete se iz konkurencije i biti za korak bliže novom poslu u odnosu na nju.

Za manje od godinu dana do potrebnih znanja

Ono što je najbolje od svega je to da do ovih najtraženijih veština današnjice nije teško doći. Naprotiv, do znanja koja su vam neophodna za pronalaženje prvog posla u oblasti IT-ja potrebno vam je svega nešto manje od godinu dana kvalitetnog školovanja.

Kao lider u edukaciji budućih IT stručnjaka u našem regionu izdvaja se ITAcademy. Strukturisan program koji ne traje duže od godinu dana, posvećeni predavači koji će vam biti podrška tokom učenja i rad na realnim projektima garancija su da ćete do posla doći već tokom školovanja ili veoma brzo po njegovom završetku. Uz to, šanse za uspeh su veće ako ih potražite u ovim oblastima: programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D dizajn & CAD, IT poslovanje ili razvoj mobilnih aplikacija.

Ako izaberete kvalitetnu školu, možete dobiti i brojne pogodnosti koje znatno olakšavaju proces bržeg pronalaženja posla. Na primer, polaznici ITAcademy uz kompletno jednogodišnje školovanje koje mogu pratiti u učionicama ili online, dobijaju i besplatno usavršavanje engleskog i nemačkog jezika za rad u inostranstvu, mogućnost obavljanja stručne prakse odmah nakon školovanja, 100 besplatnih sati u IT hubovima, kao i vezu sa preko 300 regionalnih kompanija koje preko Centra za razvoj karijere tragaju za novim IT stručnjacima.

Ovo je pravi trenutak za sve koji žele da pronađu dobro plaćen IT posao!

Ako ste spremni da odvojite samo godinu dana i uložite u svoje znanje, vrata ka odlično plaćenom poslu u IT-ju su vam širom otvorena. Trenutak je bolji nego ikada pre!

Na ITAcademy je otvoren upis nove generacije polaznika po najpovoljnijim cenama, pa buduće IT stručnjake koji u ovom periodu odluče da započnu školovanje očekuje i značajna ušteda do čak 40%.

Da saznate kako najlakše možete pokrenuti svoju IT karijeru, idite na ovaj link.

(Požurite, jer ova specijalna ponuda važi samo za ograničen broj polaznika.)

