DRUŠTVENE MREŽE ZA BIZNIS: Ovo je 5 formata za društvene mreže od kojih zavisi uspeh vašeg posla

Društvene mreže postaju dominantan kanal marketinške komunikacije, jer nude i prostor i opcije za to da se vaša poruka prenese do što većeg broja ljudi koje upravo to što nudite i zanima. Zato se brendovi takmiče ko će plasirati bolji slogan, ko će napraviti bolje vizuelno rešenje i ko će prvi uspeti da privuče pažnju potencijalnih kupaca.

Sve to se dešava na mrežama kao što su Fejsbuk. Instagram, Tviter, Linkedin i sve češće Tiktok. Ciljne grupe na ovim platformama su različite, jer ljudi razne društvene mreže koriste iz raznorodnih razloga. Zato je neophodno poznavati svoje korisnike da biste znali gde da ih pronađete.

U skladu sa informacijama koje dobijete istraživanjem, na svim ovim platformama možete izabrati jedan od mnogih formata. A evo koje sve opcije imate i koje su najdominantnije.

foto: Promo

Video-zapisi

U istraživanju koje je sproveo Sprout Social 54% ispitanika koji su učestvovali izjasnili su se da im je upravo video-materijal najznačajniji način promocije. Druga istraživanja pokazuju da je trenutno tek 14% svih objava na Fejsbuku u video-formatu, a na ostalim mrežama je ovaj procenat još manji. To znači da imate ozbiljne šanse da ostvarite rezultate ako pronađete način da se iskažete na ovaj način.

foto: Promo

Slike

Na drugom mestu, rame uz rame sa video-formatom, nalaze se statična vizuelna rešenja. Bilo da je reč o dizajniranim radovima koji nisu proizvod realnosti, već imaginacije, ili o fotografijama koje pokazuju proizvode, ljudima ovakav vid komunikacije privlači pažnju, jer ostavlja prostor da pročitaju opis, a da za objavu ne moraju da odvoje posebno vreme, kao kada je reč o video-formatu.

Važno je da razmišljate i o onome što vaši korisnici vide. Ako vole posebna vizuelna rešenja, onda vaša dizajnerska umeća moraju biti visokog kvaliteta i dobre rezolucije, a ako vole fotografije, one moraju dobro odslikavati trenutak i ne smeju biti generičke. Vaše slike ne treba da budu kupljene online niti treba da se vide na stranicama svih ostalih brendova, već moraju biti unikatne i jedinstvene.

foto: Promo

Tekst

Iako vizuelni formati prednjače u odnosu na tekstualne, ne zaboravite da svako vizuelno rešenje uvek prati tekst, koji će objasniti o čemu se tačno radi i preneti poruku. Ova kombinacije predstavlja jedinstven način da se glas brenda prenese tako da ostavi utisak na ciljnu grupu koja želi da ostvari interakciju sa vama.

Takođe, čak 53% ispitanika je izjavilo da brendove prate zato što su im potrebne informacije. To znači da oni posećuju web stranice kako bi saznali nešto novo, a to će tražiti upravo među tekstovima koje objavljujete. Zato ne smete zapostaviti ni ovaj format. Najbolji primer je Tviter, platforma koju ljudi koriste samo zbog teksta i zato oni pisanu reč stavljaju na prvo mesto.

foto: Promo

Storiji

Takozvane priče su se pojavile pre svega na Instagramu i, za razliku od regularnih objava koje se zadržavaju na vašem profilu trajno, ovaj format ih zadržava samo 24 sata.

Primarno za šta se priče koriste jesu aktuelne informacije. Primera radi, sve češće poznati muzičari prenose dešavanja iza scene pre nastupa. S druge strane, neki čitave tutorijale kreiraju kroz ovaj format. Danas sličnu opciju imate i na Fejsbuku i na LinkedInu.

foto: Promo

Video-materijal uživo

Live video-emitovanje je stari pojam koji se često koristio i na televiziji. On ukazuje da je sadržaj važan i da se mora pratiti u realnom vremenu. Osećaj koji ovaj način emitovanja budi jeste strah da se nešto važno ne propusti.

Na društvenim mrežama ovaj format se danas uglavnom koristi za razgovore sa vlasnikom profila ili za direktan prenos dešavanja koje ne možete da pratite uživo. Za sesije pitanja i odgovora ovaj format daje odlične rezultate.

Naučite kako

Svaki od ovih formata zahteva posebnu ekspertizu i različite profile zaposlenih koji bi na njima radili. U mnogim firmama to je posao za jednu osobu, a taj posao se dugo uči. Zato nemojte misliti da ćete za nekoliko meseci učenja na kratkom kursu moći da ovladate materijom. Minimum godinu dana je potrebno da naučite sve što vam je potrebno i to uz pomoć mentora sa iskustvom. Posvetite se sistematizovanom učenju i ozbiljno se upustite u pripremu za novu poziciju. Upišite obuku za internet marketing i napravite korak ka profesionalnom kreiranju sadržaja za vođenje poslovnih profila na društvenim mrežama.

Promo tekst