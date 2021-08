LINKEDIN ZA ZAPOSLENJE: Ovo je 4 načina da se istaknete na LinkedInu kroz vaše veštine

Ukoliko ste u poslednjih godinu dana bili u potrazi za poslom, sigurno ste primetili da se u gotovo svakom oglasu od kandidata traži da dostavi link ka profilu na LinkedInu, na kome će vaš potencijalni poslodavac moći da sazna nešto više o vama.

LinkedIn je sve značajnije mesto za traženje posla, pa sve veći broj kandidata svoje poslove nalazi upravo na stranicama kompanija ili na oglasnoj tabli ove poslovne mreže.

Ako želite da budete među kandidatima koji će se istaći i kojima će direktno u inbox stići ponuda od odeljenja ljudskih resursa neke kompanije, morate da unapredite svoj profil. Evo kako da na najbolji način istaknete veštine preko kojih će vas poslodavci i pronaći.

Pronađite svoj karijerni put

Ukoliko vam nije pošlo za rukom da se pozicionirate u struci u kojoj radite i razmišljate o drugom pravcu koji bi vam dao mogućnost da napredujete, niste u beznadežnoj situaciji.

LinkedIn ima alat koji vam može pomoći da ustanovite kojim se poslovima možete baviti sa veštinama koje ste izlistali na svom profilu. Istražite mogućnosti koje imate, jer je tržište veliko, a pozicije se menjaju svakodnevno. Primera radi, ako posao koji želite da radite možda do sada nije bio tražen, moguće je da postoji identično radno mesto za koje jednostavno ne znate naziv.

Obnovite odnose sa poslovnim saradnicima

Da bi vaše veštine dobile na kredibilitetu, neophodno je da ljudi sa kojima ste radili potvrde da ste dobri u tim konkretnim aktivnostima. Do toga možete doći na dva načina: prvi je da prvo i sami ponudite te potvrde, kako ih LinkedIn naziva – endorsements, i da povećate svojim bivšim kolegama šanse za zaposlenje. To može dovesti do toga da i oni vama uzvrate uslugu.

Drugi način je da ih jednostavno zamolite da to učine, jer vam je u ovom trenutku potrebna pomoć, budući da ste u potrazi za novim angažmanom. Iznenadićete se koliko ćete potvrdnih odgovora dobiti, a i obnovićete veze sa bivšim kolegama.

Naglasite postojeće veštine

LinkedIn je mreža koja ima kategoriju pod nazivom – značke, koja pomaže kandidatima da se istaknu u određenim segmentima posla ili da dokažu svoje sposobnosti. Ako prođete kroz proces procene vaših veština, za svaku od njih ćete dobiti po značku.

Istraživanja ove kompanije pokazuju da su vam, sa ovakvim priznanjem, šanse da se zaposlite uvećane za 20%. Podvrgnite se ovom ispitivanju i naglasićete sve ono što umete, po čemu će vas poslodavci i pronaći.

Radite na novim veštinama

Ukoliko vam je za određenu poziciju neophodna neka veština koju ne posedujete, onda je vreme da ovladate i njome. LinkedIn nudi i testove koji će vam pomoći da dokažete da li dobro baratate određenim veštinama, pa ćete tako dodatno potvrditi svoju informisanost i sposobnosti.

Imajte u vidu da za kvalitetnu obuku morate izdvojiti vreme i da ne možete očekivati da će vam rezultati pasti sa neba. Za svaku modernu poziciju potrebna je kombinacija tehničkih i mekih veština, pa na vreme počnite da se obučavate, ako želite da steknete priliku da radite u struci koja vas zanima i u kojoj na duge staze vidite sebe.

Ako želite da se bavite informacionim tehnologijama, pronađite školu koja obučava za najtraženije pozicije kombinacijom mekih i tvrdih veština pod vođstvom mentora i daje sertifikate koje možete učiniti vidljivim na LinkedInu.

