POSLOVNI PLAN U PRAKSI: Evo šta će investitori prvo gledati u vašem biznis-planu

U prethodnom tekstu izložili smo prve korake koje morate napraviti ako želite da dođete do kvalitetnog poslovnog plana. Nakon što ste napisali naslov, podnaslov, siže i opis kompanije, sledi drugi deo plana, koji se tiče vaše analize poslovnih prilika i mogućnosti. U nastavku ćemo se pozabaviti segmentima koji ga čine.

Analiza konkurencije

Na tržištu niste sami. Sigurno je da postoji još firmi koje rade nešto slično, a možda i isto. Kako biste došli do realne slike o tome sa kime se suočavate, idealno bi bilo da sprovedete takozvanu SWOT analizu, odnosno analizu snaga, slabosti, prilika i pretnji vaših konkurenata. Tako ćete otkriti ko vam zapravo može predstavljati problem i prepreku da svoj biznis razvijete onako kako ste zamislili. Da biste uvek imali konkurenciju na radaru i pokazali potencijalnim investitorima kako znate šta radite, i ovaj segment istraživanja morate uključiti u svoj poslovni plan.

Analiza tržišta

Ukoliko nemate konkurenciju (za šta su izuzetno male šanse), onda bi trebalo da se zapitate da li je vaš proizvod potreban tržištu. Koliki prostor postoji za nove igrače i da li su ljudi zapravo željni još jednog brenda koji će ponuditi nešto što im je potpuno nevažno? Kako biste imali jasnu sliku, morate shvatiti, a onda i izložiti u vašem dokumentu realne zahteve publike i procenu aktuelne situacije.

Poslovna prilika

Nakon izloženih analiza, morate izneti zaključak koji će pokazati potencijalnim investitorima, ali i vama, gde leži prilika. Morate definisati šta je to u čemu ste zaista najbolji i u čemu možete da parirate nekim drugim velikim imenima. Ta prilika je možda i ključni segment vašeg biznis-plana, jer je to ono što i vama, ali i svima do kojih vaš plan dođe uliva poverenje u to što radite i pokazuje da znate o čemu govorite.

Marketinški plan

Kako će ljudi čuti za vas? Neophodno je da imate strategiju, odnosno konkretan marketinški plan aktivnosti koje će vam pomoći da se reč o vašem brendu raširi i da ljudi steknu sliku o vama i vašim proizvodima. Ta strategija bi morala da uključi i budžet za oglašavanje, kanale komunikacije, komunikacioni plan i taktike osvajanja tržišta.

Finansijski plan

Budžet je neizostavni deo biznis-plana, jer predviđanje toga koliko novca morate da uložite može da odredi kompletan tok vašeg daljeg rada. U pitanju je onaj segment koji će investitori prvo gledati, kako bi doneli odluku o eventualnom ulaganju. Podelite ga na sve aktivnosti koje su pred vama, uključujući i osnivanje firme, troškove zakupa, ulaganja u marketing i svaki trošak koji smatrate relevantnim.

Kada finalizujete dokument, idealno bi bilo da ga odštampate kako biste uvek pored sebe imali podsetnik na korake koje morate sprovesti i na koje ste se obavezali. Sve to zahteva visok nivo posvećenosti, ali i znanja i iskustva, jer osnivanje firme zaista nije nešto što baš svako može uspešno da sprovede. Ako želite da uspete u ovom poslu, najbolji način je da sve ove korake prođete još tokom školovanja. Jednogodišnja sertifikovana obuka za preduzetnika spremiće vas za osmišljavanje firme, pravljenje poslovnog plana, obezbeđivanje sredstava, registraciju u privrednim registrima i vođenje uspešnog biznisa.

