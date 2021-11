NAJČEŠĆE GREŠKE U TRAŽENJU POSLA: Evo šta da promenite ako vas nikada ne zovu u drugi krug selekcije

Kako do posla?

Apliciranje za posao može biti neprijatno. Nema ničeg goreg od otvorenog „ne” ili čekanja poziva koji se nikada ne dogodi. Prva reakcija nakon odbijanja obično bude to da najčešće okrivite druge. Umesto toga, vratite se korak nazad i proverite da li vi u nečemu grešite.

Koje su najčešće greške u traženju posla?

1. Proverite CV i propratno pismo

Ne možete za svako radno mesto da šaljete isti CV, a posebno ne i identično propratno pismo. Službe za ljudske resurse u mnoštvu prijava traže one koje odgovaraju konkretnom radnom mestu, a ne one koje su možda odgovarajuće. To je uvek prvi korak.

Zato je ključno da svaki put ponovo prođete kroz dokumentaciju koju šaljete. Prilagodite zaduženja s prethodnih radnih mesta, istaknite svoje osobine i prednosti koje su najviše u skladu sa onim što se traži… Isto uradite i sa propratnim pismom.

2. Prijavljujete se za pogrešne poslove

Možda zapravo nemate osobine ili iskustvo koji se traže. Nažalost, možda ste previše kvalifikovani, pa poslodavac ne želi da rizikuje i zaposli vas, a vi ubrzo pronađete željeni posao i odete dalje.

3. Niste svima rekli da tražite posao

Verovatno ste se i sami preslišali da li znate nekoga (ko zna nekoga) u kompaniji za koju ste zainteresovani, ali šta je sa svima ostalima? Nikada ne znate ko je i kako povezan, jer svi imaju kolege ili saradnike koji bi možda mogli da vam pomognu. Zato se potrudite da o svojoj potrazi za poslom obavestite sve. Ponekad će neformalna preporuka biti presudna, ako dva kandidata imaju podjednaka znanja i iskustva.

U narednim tekstovima ćemo se pozabaviti drugim mogućim scenarijima.

Na kraju, možda ste i sve radili kako treba, ali ste s vremenom izgubili žar s početka potrage za poslom. Pored stalnog ulaganja u sopstveno znanje, trebalo bi da uložite i u sebe. Ili da istovremeno učinite oba – prava škola će vas pripremiti za sve situacije koje realno zaposlenje donosi, a u isto vreme vam pomoći da izgradite samopouzdanje, koje krasi svakog savremenog lidera.

