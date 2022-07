RADITE KAO GUGL: Saznajte šta je sistem OKR koji Gugl koristi za postavljanje ciljeva

Postoji mnoštvo načina da se uspostave ciljevi. Neke kompanije koriste takozvanu SMART tehniku, druge ciljeve postavljaju u zavisnosti od prethodnih rezultata, dok se sve češće može čuti da kompanije koriste takozvani OKR sistem. Među najpopularnijim primerima korišćenja ovog sistema svakako je Gugl (Google), koji je ovom pristupu i doneo slavu.

Iako je za OKR neophodno da imate već razvijen sistem, metričke parametre koje pratite i tim voljan da se posveti procesima koje sistem nosi sa sobom, čak i kao nezavisni pojedinac možete naučiti principe ovog sistema. Glavni razlog za to je činjenica da će vam klijenti često tražiti da se prilagodite njihovom pristupu i da usvojite sistem OKR prilikom rada na projektu.

foto: Tim Edukacija

Zato pročitajte detaljan vodič koji je pred vama i razmislite kako biste mogli da primenite ovaj sistem.

Šta znači OKR?

Skraćenica OKR proizašla je iz ključnih komponenata sistema, a to su ciljevi (Objective) i rezultati, odnosno metrički pokazatelji kojima će se oni pratiti (Key Results). Suština je da se na početku kvartala ili nekog drugog izabranog vremenskog perioda uspostavi ambiciozan cilj ka kom će biti usmerene sve inicijative koje će se sprovoditi tokom tog perioda, ali i jasni, kvantitativni metrički parametri koji će moći da odrede da li je cilj ispunjen.

Šta prethodi sistemu OKR?

Da bi kompanija mogla da radi na svojim ključnim rezultatima, mora ispuniti određene preduslove. Jedna od ključnih tačaka ispitivanja kvaliteta postavljenog cilja jeste da se utvrdi koliko on doprinosi viziji kompanije i da li utiče direktno na rezultate koje ceo tim ostvaruje. Zato je neophodno da menadžment ima vrlo jasnu misiju, koja proizlazi iz jasne vizije, a ona mora biti razumljiva za sve zaposlene.

Planiranje OKR

Pre svega, neophodno je da utvrdite u kojim vremenskim intervalima ćete planirati ključne razvojne ciljeve. Neke kompanije se opredeljuju za godišnje, neke za polugodišnje ciljeve, ali preporuka je da se kvartal uzima kao idealna odrednica. Svakako predviđeni period ne bi trebalo da bude kraći od kvartala. Uz rituale koji prate postavljanje ciljeva, njihovo merenje i izveštavanje, nećete stići da ostvarite isplanirano u periodu od, primera radi, dva meseca.

foto: Tim Edukacija

Nakon što ste odredili vremenski period, otkrijte trenutne potrebe biznisa i razmislite o tome kako vaš tim može da doprinese njihovom zadovoljenju. Ako ne vidite direktnu vezu, posvetite se ispitivanju dosadašnjeg rada i inicijativama koje ste već sprovodili kako biste odredili gde biste mogli da odete korak dalje, koju funkcionalnost možete da unapredite ili koji izazov da prevaziđete.

Kada znate šta vam je cilj, odredićete korake koje će to pratiti i kreirati kratak opis akcija koje ćete napraviti da biste došli do cilja. Uz to ćete definisati metričke parametre za utvrđivanje uspešnosti inicijativa. Jedno od obeležja OKR sistema jesu ambiciozni ciljevi i metrički pokazatelji koji nekada na prvi pogled deluju neostvarljivo. Zato se ne plašite da podignete lestvicu malo više.

U čijim rukama je OKR?

Fleksibilnost sistema leži u tome što svaka kompanija može da ga prilagodi svojim potrebama i tipu organizacije. Nekada će princip biti takav da viši menadžment drži odluke u svojim rukama i dodeljuje ciljeve timovima; u drugim slučajevima pojedinci će sami istraživati kako da pomognu kompaniji i predlagaće svoje ideje na kvartalnim sastancima; treća opcija je sporazum i diskusija koja će na kraju voditi do definicije.

foto: Tim Edukacija

Retrospektiva i slavlje

Još jedno od važnih obeležja OKR sistema jesu rituali. Pre svega, ovaj sistem predviđa redovne retrospektive na kojima se utvrđuje kako vaš tim napreduje, da li imate neke blokade i da li menadžment može da vam pomogne. Nakon toga, tu su mesečni izveštaji na kojima se ispituje napredak i donosi procena da li će se OKR ispuniti. Na kraju kvartala, ili određenog vremenskog perioda koji sami odredite kao validan, obeležava se slavlje uspeha u okviru tima.

Iako svaki član tima učestvuje u kreiranju ciljeva i planiranju svog vremena i konkretnih koraka koje će sprovoditi, ključni rezultati u ostvarenju ciljeva su najčešće u rukama menadžmenta ili projektnih menadžera koji se ili bave edukacijom iz te oblasti, ili pomažu ljudima da uspostave ciljeve koji će uticati direktno na ceo biznis. Njihov posao je kompleksan, ali i kreativan, jer imaju priliku da rade na različitim delovima razvoja koji utiču na sve zaposlene. Ako vam kreiranje ciljeva u skladu sa vizijom zvuči kao uzbudljiva karijera na koju ste spremni, upišite obuku za upravljanje projektima i odredite svoj karijerni put.

Tim Edukacija